Colau assegura que les obres en superfície a Glòries no es pararan

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat aquest divendres que les obres en superfície previstes a la plaça de les Glòries no s'interrompran si es rescindeix el contracte d'obres del túnel viari, com proposa el seu govern municipal per "fer net" i signar un nou contracte "sobre el qual no hi hagi cap dubte". A dos dies del que la comissió extraordinària d'Urbanisme debati a instàncies del govern municipal si es rescindeix el contracte amb la UTE Glòries (que conformen les empreses COMSA, COPISA, Benito Amó i Fills i Romero Gamero) per el retard irrecuperable que porten les obres, Colau ha considerat que l'obligació del seu govern és " fer neteja perquè no hi hagi cap ombra de dubte".

L'alcaldessa ha considerat que el contracte del túnel està en qüestió no només pels incompliments, sobrecostos i retards injustificats sinó també per l' "ombra de sospita" que el vincula a la investigació judicial de la trama de finançament de CDC i esquitxades per el 3%. "Les obres de Glòries no es paren. Són més que un túnel. Aquest ajuntament actua amb la màxima diligència perquè les obres avancin", ha assegurat aquest divendres l'alcaldessa en declaracions als mitjans. També ha subratllat que actua perquè les obres en superfície, els habitatges, els equipaments i el parc segueixin endavant.

Colau ha afegit que el govern municipal prefereix rescindir el contracte a modificar-lo per impedir una "guerra de sobrecostos" que aboqui a una situació judicialitzada similar a la que es dóna a les obres de l'estació de la Sagrera. En contra del que sosté l'oposició, Ada Colau ha assegurat que el seu govern ha compartit "tota la informació amb els grups municipals" i ha reclamat al grup Demòcrata que sigui "prudent, com a responsable directe del contracte".