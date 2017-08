Els vigilants del Prat voten en assemblea la proposta de millores laborals sorgida de la mediació

Els vigilants dels controls de seguretat de l'aeroport del Prat tornen a estar reunits avui en assemblea per votar únicament la proposta de millores laborals sorgida de la mediació del Govern i acceptada per Eulen. El comitè de vaga ha convocat la trobada de manera urgent complint el requeriment del departament de Treball, que va considerar que l'assemblea de dijous no va ser vàlida perquè es van votar tres opcions de complements salarials no previstes en la proposta de mediació. A part, tampoc es van valorar les altres millores laborals acordades en la mediació.

Per això, el Govern ha exigit que els treballadors votin sobre el document en conjunt, que recull un plus salarial de 200 euros en 12 mensualitats. A l'entrada de la reunió, el comitè de vaga ha afirmat que "només" es debatrà sobre la qüestió econòmica perquè els altres punts ja es van acceptar. Si al final del dia els treballadors voten a favor de la proposta de la mediació, la vaga total i indefinida que ha de començar demà quedarà desconvocada.

Abans de començar l'assemblea, Puri Infante, membre del comitè de vaga, ha instat els treballadors que assisteixin a la reunió a votar amb "sensatesa". Infante ha negat que això suposi donar suport a la proposta del Govern. "No és això exactament", ha dit de manera dubtosa, mentre ha afegit que "el conflicte no se solucionarà amb les coaccions que hi està havent" per part del govern espanyol. Fins i tot, la representant del comitè ha admès que al final de la jornada "podria canviar la situació" respecte a la votació de dijous, quan només tres persones van votar a favor de la proposta de la mediació.

Infante ha assegurat que la convocatòria d'avui és una "imposició" del Govern i ha criticat la reacció del ministeri de Foment, que divendres va anunciar un reforç de la Guàrdia Civil i l'activació d'un laude forçós si els treballadors no accepten l'acord proposat pel departament de Treball. Infante ha lamentat la "pressa" del ministre Íñigo de la Serna a "tombar la vaga" i ha defensat que es tracta d'un dret constitucional.

La presència de la Guàrdia Civil fa efecte

En paral·lel, les cues a l'aeroport de Barcelona per passar els controls de seguretat avui no estan superant els 30 minuts en cap de les dues terminals tot i la nova jornada d'aturades parcials dels vigilants d'Eulen. El motiu d'aquesta reducció de les aglomeracions seria l'augment de la presència de la Guàrdia Civil, que ja hauria fet efecte en els arcs de seguretat. De fet, els agents estan vigilant que els treballadors compleixin els serveis mínims decretats del 90% i que no facin vaga de zel. La seva funció, doncs, s'està traduint en una supervisió dels treballadors.