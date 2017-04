Denuncien un hotel de Vinaròs per negar l'allotjament a un grup de persones amb síndrome de Down

La Fundació Catalana Síndrome de Down ha denunciat als Mossos d'Esquadra un hotel de Vinaròs (Castelló) per negar-se a allotjar un grup de persones amb síndrome de Down durant aquestes vacances de Setmana Santa a causa de la seva discapacitat. Segons l'entitat, els van cancel·lar la reserva d'un dia per l'altre i els van acabar tractant de mala manera quan van arribar a l'hotel. Fonts de l'hotel consultades per l'ARA neguen aquest punt i asseguren que no van poder donar habitació al grup perquè van tenir un problema de sobrereserves i no per cap altre motiu.

Segons la Fundació, el grup havia reservat les vacances a l'Hotel La Roca de Vinaròs el 28 de febrer a través d'un turoperador especialitzat en turisme accessible. Quan el 13 d'abril van arribar a l'hotel els van comunicar que no tenien cap reserva al seu nom. El monitor del grup va posar-se en contacte amb l'agència, que la nit abans havia rebut un correu electrònic de la direcció de l'hotel en què s'explicava que els cancel·laven la reserva perquè eren clients "minusvàlids". La Fundació ha inclòs el document com a prova en la denúncia. "Aquest acte és il·legal i discriminatori", assegura la FCSD en un comunicat.

Quan es va assabentar del problema, el turoperador els va oferir un allotjament alternatiu en un altre establiment proper, que els va donar habitació sense posar-hi pegues. L'entitat assegura, però, que el tracte de l'hotel tampoc "va ser l'adequat": no els van donar cap explicació ni els van facilitar el full de reclamacions.

L'ARA s'ha posat en contacte amb l'hotel, que nega tots els punts de la denúncia. Reconeixen que van tenir un problema de sobrereserves durant la Setmana Santa i asseguren que aquest va ser el motiu pel qual van haver de cancel·lar la reserva al grup i no perquè es tractés de persones amb discapacitat. Asseguren també que quan van adonar-se que no tenien prou habitacions van posar-se en contacte amb l'agència perquè pogués trobar una alternativa.