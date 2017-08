Detinguts tres joves per robar preservatius i consoladors en una màquina de 'vending' de Reus

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres veïns de Reus d'entre 17 i 20 anys per robar preservatius i aparells d'estimulació sexual en un establiment de 'vending' de la capital del Baix Camp. Els fets van passar dimarts a la matinada quan quatre individus es van adreçar a l'establiment i van intentar robar material de caràcter sexual de dins d'una de les màquines expenedores.

Inicialment, van intentar sostreure els productes introduint el braç per l'obertura d'extracció d'articles, però en no aconseguir-ho, van escalar una paret i van accedir al magatzem. Segons els Mossos, els lladres van robar material valorat en més de 1.000 euros, en concret més de 300 preservatius, 10 consoladors, 10 masturbadors, 12 unitats de boles xineses, llaminadures i diners en efectiu.

Arran de la denúncia, els Mossos van iniciar una investigació per localitzar els lladres. Tres d'ells van ser detinguts aquest dijous a Reus com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a dins l'establiment. Són tres nois, un de 17 anys i dos de 20 anys, de nacionalitat romanesa i amb domicili a la capital del Baix Camp.



Es dona el cas que, en el moment de la detenció, un dels joves duia a sobre preservatius procedents del robatori. Els arrestats, un d'ells amb tres antecedents per delictes contra el patrimoni, van passar dijous a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus, que en va decretar la llibertat amb càrrecs.