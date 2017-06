Eduard Batlle, premiat per la lluita contra el càncer de còlon

Eduard Batlle, de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), ha rebut el reconeixement a l’excel·lència en la investigació biomèdica al Premi Fundació Francisco Cobos. El jurat de l’onzena edició del guardó ha valorat “les seves contribucions al coneixement del càncer colorectal” i “el potencial de la seva investigació per aconseguir nous tractaments i eines diagnòstiques per a aquesta malaltia”.

Des del 2005, l’investigador ICREA Eduard Batlle és el coordinador del programa d’oncologia i és el cap del laboratori de càncer colorectal a l’IRB Barcelona. En el seu laboratori hi estudien la iniciació del càncer colorectal i la seva progressió fins a la formació de tumors agressius amb capacitat per fer metàstasi.

Entre les seves troballes més importants hi ha la identificació de les cèl·lules mare del càncer colorectal i el paper crucial de l’entorn tumoral per a la metàstasi, la disseminació de les cèl·lules tumorals cap a altres òrgans. Aquestes troballes es podrien convertir-se en noves eines de diagnòstic i teràpia. Els èxits obtinguts en els últims anys han situat el laboratori liderat per Eduard Batlle entre els més avançats en el seu camp i com una referència per a la comunitat científica internacional.

25 candidatures

El premi Fundació Francisco Cobos reconeix la tasca de científics que hagin fet aportacions rellevants d’investigació biomèdica en els últims cinc anys. També pretén reforçar la seva investigació i potenciar la seva projecció científica. L’acte de lliurament del premi tindrà lloc a l’octubre.

En aquesta edició, s’hi han presentat 25 candidatures. El jurat l’ha presidit Emilio Lora Tamayo D’Ocon, president del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).