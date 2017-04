“Em clavaven cops de porra quan els recriminava la seva actitud”

“Si et resisteixes una mica et lliguen en la famosa posició del Superman, estirat, amb un grilló en un braç en una punta i l’altre a l’altra punta”, va explicar fa onze dies al Parlament un expresidiari de Quatre Camins. “Jo no hi vaig arribar a estar mai, en aquesta posició”, va matisar. Però tot seguit va afegir: “Sí que em van clavar cops de porra, alguna vegada, quan els recriminava [als vigilants] la manera com feien la seva feina, només per això”. L’home, que havia complert una condemna de tretze anys i mig, va declarar davant dels diputats del grup de treball sobre el règim d’aïllament als departaments especials de règim tancat (DERT) de les presons catalanes.

Els DERT són els espais on es compleix el règim més dur per als presos perquè pot implicar fins a 21 hores diàries de clausura a la cel·la, i acumula queixes d’entitats de defensa dels drets humans, juristes i presos. Les crítiques van motivar la creació del grup de treball al Parlament, que les ha començat a analitzar. El pres que va relatar l’experiència que hi havia viscut va explicar als diputats que hi havia anat a parar per haver recriminat a uns funcionaris l’actitud que tenien amb uns altres reclusos. Va admetre que un vigilant el va acusar d’haver-lo agafat, tirat a terra i colpejat amb el peu. Per això el van castigar amb 42 dies de sanció, durant els quals només podia sortir dues hores de la cel·la, i després es va passar un any al DERT. Quan es va fer el judici sobre l’agressió al funcionari -va afegir- el van absoldre. Va explicar que ell no havia atacat a ningú, que només els havia recriminat, de paraula, la seva actitud.

Menjar i condicions

“Em vaig trobar en una cel·la de cinc metres per tres, sense pintar, amb el matalàs podrit”, va continuar l’ex-pres, parlant de l’arribada al departament de règim tancat. Va afegir que havia agafat fongs pel mal estat de la dutxa i que només li van donar iode per combatre’ls. El menjar era insuficient. “La quantitat era per a un nen d’entre cinc i deu anys”, va declarar, i també va criticar que quan el visitava el metge no hi tenia cap mena d’intimitat perquè el controlaven “quatre o cinc funcionaris” a la mateixa habitació. Això a banda de les vexacions que assegura que patia cada vegada que li escorcollaven la cel·la. Els diputats del grup de treball també tenen els arxius de so de tres entrevistes amb reclusos que continuen presos i que s’han queixat de maltractaments als DERT. Els àudios de les entrevistes no s’han fet públics, però la diputada de la CUP Mireia Vehí va explicar que el relat de dues entrevistes que havia fet ella a presos de Brians1 “és esfereïdor en termes de maltractaments, vivència personal i sancions encadenades”. Va definir els DERT d’aquesta presó com un “forat negre de la garantia de drets i llibertats”.

A l’anterior sessió del grup de treball, la jutge de vigilància penitenciària jubilada Remei Bona també va alertar en contra dels DERT. “El sistema no dona bons resultats”, va dir. Va criticar la legislació, que va qualificar de “molt confusa”, i va afegir que la realitat de les presons “no té res a veure amb el que diu el reglament penitenciari”. Segons Bona, els DERT, que haurien de servir per “corregir conductes” dels presos més conflictius, a la pràctica es converteixen “en el lloc on és més fàcil i més impune maltractar els presos”. “Hi ha maltractaments tant a les presons com als DERT”, va insistir. A més, segons la jutge jubilada, l’aïllament “no és susceptible d’un control efectiu” per part dels jutges i va reclamar que es col·loquessin càmeres a tots els espai, sobretot a les escales i als passadissos.

Aquest dimarts el director general de Serveis Penitenciaris, Amand Calderó, tindrà l’ocasió d’explicar els problemes que es va trobar als DERT quan va assumir el càrrec i, tot just un mes després, en va ordenar una auditoria. Declararà davant del grup de treball i podrà explicar també què està fent la conselleria de Justícia, per resoldre les mancances detectades, amb el pla de xoc que ha posat en marxa. Quan acabi la feina del grup de treball la conselleria preveu redactar una circular nova per canviar la regulació dels DERT i garantir-hi més activitats i tractaments.