Espanya, líder en pernoctacions turístiques a la UE

Espanya és el país de la Unió Europea que més pernoctacions en hotels va registrar l'any passat, amb 454 milions, un 7,8% més que el 2015, segons un informe publicat per Eurostat, l'oficina comunitària d'estadística.

El total de pernoctacions hoteleres en el conjunt de la UE va superar el 2016 els 2.800 milions, un 2% més que el 2015. Espanya encapçala el rànquing i l'any passat va consolidar el seu lideratge per davant de França, amb 395 milions (un 4,6% menys que el 2015), Itàlia, amb 395 milions (un 0,5% més), Alemanya, amb 390 milions (un 2,8% més) i Gran Bretanya, amb 292 milions (un 4,5% menys).

Aquestes dades inclouen tant les nits que els turistes (residents i no residents a la UE) van dormir en hotels per viatges de negocis i de plaer. Tanmateix, l'increment més notable s'ha registrat en el nombre de pernoctacions dels turistes no residents a la Unió Europea, i és també Espanya el seu destí preferit per davant d'Itàlia, França i Gran Bretanya.

De fet, en nombres absoluts França i Gran Bretanya són els països on s'ha registrat un significatiu descens en el nombre de pernoctacions. En canvi, els majors increments s'han registrat a Bulgària (un 17,9% més de pernoctacions hoteleres que el 2015), Eslovàquia (un 16% més), Polònia (11,8% més) i Xipre (un 10,9% més).