Estupefacció a Alcanar per la connexió entre l’explosió d’un xalet en una urbanització i l’atemptat de Barcelona

La connexió entre l’explosió d’un xalet de la urbanització Montecarlo d’Alcanar i l’atemptat de les rambles de Barcelona ha provocat sorpresa i estupefacció al municipi d’Alcanar. “És una hipòtesi que mai ens hauríem pogut imaginar”, ha manifestat aquest matí l’alcalde de la localitat, Alfons Montserrat, que ha confirmat que les explosions de la nit de dimecres i dijous no van ser provocades per les desenes de bombones de gas butà acumulades al xalet, com s’havia apuntat inicialment, sinó per algun tipus d’explosiu encara per determinar. De fet, la policia científica, agents del TEDEX i bombers continuen treballant al lloc dels fets i no descarten trobar més explosius entre les runes. A més a més els Mossos han ampliat el perímetre de seguretat a la urbanització i han desallotjat nou veïns més que se sumen als cinc de la primera nit. En total hi ha 14 desallotjats de cinc habitatges diferents, i es desconeix per quant de temps. L’Ajuntament ha habilitat un punt de suport psicològic a la urbanització Serramar que està situada just al costat.

“Se’m va moure tota la casa”, manifestava aquest matí Núria Gil, veïna de la urbanització. El seu xalet està situada a uns 150 metres del que la nit del dimecres va volar pels aires. No ha sigut fins aquest matí que s’ha adonat que pedres de la casa ensorrada van fer cap al seu jardí després de l’explosió d’ahir a la tarda. La segona, una explosió que casualitats de la vida es va produir gairebé al mateix temps que l’atemptat de les rambles. Gil viu a la urbanització de Montecarlo des del 1998. “Fins ara vivia al millor lloc del món, ara tinc por. Por a que puguin haver més explosions. Ja es veia des del començament que no podia ser gas butà i tampoc un laboratori de drogues com es va dir més tard”, afegeix. Altres veïns sortien ahir al matí amb maletes de la urbanització. “Marxem un temps”, assenyalaven.

A l’altra banda de l’antiga N-340 hi ha l’hostal que dóna nom a la urbanització, el Montecarlo, a més d’un quilòmetre de distància, allí molts dels vidres van petar amb l’impacte de l’explosió. Aquest matí ja estaven canviats. “Menys mal que va explotar aquí i no a Barcelona, perquè hagués sigut una catàstrofe molt més gran”, assenyalava el responsable de l’hostal Salvador Vila, tot precisant que després dels fets deu dels turistes que tenia allotjats han decidit fer les maletes i marxar. També la detonació es va notar amb força a l’hotel Carles III, situat a uns 4 quilòmetres el primer. Tot i estar més lluny, la força de la va fer tremolar els vidres i tancar portes amb tanta virulència que fins i tot va fer caure alguns poms. Ho explicava Montse Cantons, veïna de Barcelona que amb la seua família fa disset anys que estiueja en aquest hotel familiar. “La gent estava atemorida i volien fer les maletes, però a poc a poc es van tranquil·litzar. Ens van dir que havia sigut un tub de la fàbrica de ciment que havia petat i ens vam quedar tranquils”, relatava. “Està clar que podem morir en un atemptat aquí i a qualsevol lloc. No ho podem controlar, per això hem de fer la nostra i no viure en por”, afegia.

Una urbanització tranquil·la, amb poc més d’una quarantena d’habitatges unifamiliars i un centenar d’habitants, molts dels quals hi viuen tot l’any, entre els quals hi ha francesos i italians, a més de catalans. Aquesta és la radiografia de la urbanització Montecarlo, per això no és estrany que els presumptes terroristes ocupessin un xalet embargat pel Banc Popular i passessin desapercebuts. De fet, els veïns consultats deien que no els coneixien, ni s’hi relacionaven. Assenyalen que eren joves i no saben precisar quants n’hi havia, per això pot ser determinant el testimoni del ferit que hi ha detingut i ingressat a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. “No tenien cap relació ni lligam amb el poble d’Alcanar”, assenyala l’alcalde.