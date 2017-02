Báñez acusa Catalunya de fer "demagògia" amb els refugiats

Al govern de Mariano Rajoy no li va agradar gens la manifestació del cap de setmana de suport a l'acollida de refugiats a Barcelona i que ha obtingut el suport tant del PSOE com de Podem. La ministra de Treball, Fátima Báñez, ha acusat aquest dimecres a l'administració catalana de fer "demagògia" amb l'acollida de refugiats. "No val dir davant la UE que Catalunya posa a disposició 4.500 places i després només presentar-ne 300 al registre de Treball, de les quals només se'n poden utilitzar 125", ha dit la ministra durant la sessió de control, preguntada per la diputada d'ERC Ana Surra sobre la resposta del govern espanyol a la mobilització de dissabte.

Báñez ha subratllat que respecta les manifestacions, però ha demanat "seriositat" a totes les administracions catalanes. El govern espanyol assegura que Espanya és un país solidari i que participa activament en tots els processos d'acollida. Ha assegurat que s'estan tramitant més sol·licituds d'asil els últims anys -fins a 43.000 en dos anys, segons la ministra-. "En dos anys més que en els set anteriors!", ha assegurat.

La diputada d'ERC ha replicat que el 40% dels fons de la UE no s'estan utilitzant per acollir refugiats sinó per expulsar-los i ha reclamat que la Generalitat tingui el poder per atorgat també l' estatut de refugiat.