La Generalitat reconeixerà per primer cop la maternitat per gestació subrogada

La Generalitat s'ha plantejat de manera "ferma i decidida" reconèixer als pares que tinguin fills per gestació subrogada, més coneguda com a mares de lloguer, segons ha dit la consellera de Governació de la Generalitat, Meritxell Borràs, ha dit en una entrevista de Rac 1 recollida per Europa Press.

Borràs ha explicat que aquest dimarts enviarà una instrucció a tots els departaments del Govern perquè facilitin permisos de maternitat i paternitat als treballadors públics que vagin a buscar fills fora amb aquesta pràctica.

Després de fer-se públic fa dos mesos una sentència del Tribunal Suprem (TS) que ha obligat a la Seguretat Social a incloure la gestió subrogada entre els supòsits per rebre una baixa, ha dit: "Veient que hi ha jurisprudència que assenyala un camí, ens ha semblat que és bo prendre una decisió ferma en aquest sentit i donar seguretat als pares i mares ". "És evident que hem de donar un marc de legalitat correcte, i crec que seria bo que al país aquest fos un tema al qual poguéssim donar una resposta", ha subratllat la titular de Governació.

La consellera ha defensat que "no cal fer patir tant als pares", i ha admès les dificultats que viuen les persones que volen tenir un fill en un moment de canvis en les famílies de tot el món.

La gestació subrogada -popularment coneguda com a ventre de lloguer - no és legal a Espanya, però sí en països com els Estats Units, Mèxic i Ucraïna. Tot i el seu elevat preu -pot costar entre 50.000 i 200.000 euros en funció del país-, cada cop més parelles opten per aquesta opció des que s’han endurit els requisits per a l’ adopció internacional, tant per a parelles heterosexuals com homosexuals. De fet, les agències que s’encarreguen de gestionar els processos de subrogació calculen que l'any 2014, 1.400 parelles de l’Estat van tenir un fill mitjançant la subrogació, una xifra superior a la de les adopcions internacionals, que van ser 1.188. Als Estats Units, un país amb 30 anys d’experiència, els naixements per aquesta via s’han duplicat en els últims cinc any