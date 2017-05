El Govern continuarà amb la via judicial oberta per evitar que els costos del Castor siguin assumits pels ciutadans

El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, s'ha adreçat per carta al ministre d'Energia, Álvaro Nadal, per reclamar-li tota la informació respecte al projecte Castor, un cop coneguts els informes del Massachusetts Institute of Technology (MIT) i que el govern espanyol hagi anunciat que no tornarà a posar en marxa la plataforma. En la missiva a la qual ha tingut accés l'ACN, Baiget li recorda al ministre que els costos del Castor no poden imputar-se als ciutadans i que, per tant, continuaran amb les accions judicials obertes tant al Tribunal Constitucional com a l'Audiència Nacional per evitar-ho i defensar els drets dels ciutadans.

El conseller assegura que les obres "són fruït d'una mal procediment del govern espanyol" i que, per tant, no es poden imputar als ciutadans el cost de 1.350 MEUR d'indemnització que es van pagar a la concessionària del Castor, ESCAL UGS SL. El Govern també exigeix al ministeri que es desmantelli la plataforma i que es facin tots els estudis necessaris previs per fer-ho amb seguretat. "No podem acceptar, tal i com estableix el Reial Decret-Llei 13/2014, que els costos de la inversió, més els interessos, més els costos de manteniment i desmantellament de la plataforma siguin assumits pel sistema gasista espanyol i, per tant, hagin de ser imputats als ciutadans i a les empreses consumidores de gas a través d'un increment de les tarifes d'aquest servei", manifesta el conseller, tot recordant al govern espanyol que la Generalitat no desistirà en la via judicial endegada per defensar els drets dels ciutadans.

El conseller assegura que l'informe del MIT demostra el que ja havien advertit altres estudis previs a la construcció de la plataforma marina: que el projecte Castor mai hauria hagut de desenvolupar-se pel risc sísmic existent al terreny. És per això que, el Govern lluitarà per evitar que els costos d'aquest projecte no hagin de ser assumits pel ciutadans.

El cost del Castor es va multiplicar per tresD'altra banda, el conseller demana al ministre que, un cop aprovat que el magatzem Castor no pot desenvolupar cap activitat, es desmantelli per acabar "definitivament amb els efectes negatius" que la plataforma marina ha tingut sobre el territori des de la seva construcció. En aquest sentit, Baiget reconeix que el desmantellament haurà de fer-se i anar acompanyat d'estudis i mesures que asseguren que l'operació es porta a terme amb "tota la seguretat per als veïns, el medi natural i aquàtic i la seva estructura geològica". El conseller adverteix que cal fer els informes previs que permeten un desmuntatge del magatzem que eviti nous moviments, però "no es pot demorar l'execució del desmantellament més enllà del que sigui necessari per motius de seguretat".

En la part final de la carta, el conseller també demana que el govern espanyol mantingui informat "puntualment" en tot el que es refereix al projecte Castor a la Generalitat com part implicada que som per la incidència que el projecte té sobre les poblacions de la zona.