Gran ressò internacional de la manifestació a favor de l'acollida de refugiats

La gran manifestació que dissabte va convocar Casa Nostra Casa Vostra en favor de l'acollida de refugiats va treure al carrer 160.000 persones segons la Guàrdia Urbana i mig milió segons els organitzadors. Amb aquestes xifres, les imatges de la marea blava recorrent la Via Laietana i arribant a la Barceloneta han donat la volta el món: diversos mitjans, sobretot europeus, s'han fet ressò de la mobilització, destacant l'"espectacular" xifra d'assistents i les paraules d'Ada Colau, fent de Barcelona una referència en solidaritat.

França

Diversos mitjans francesos han informat de la manifestació. 'Le Figaro' destaca que més de 160.000 persones van sortir al carrer "per l'acollida de refugiats a Espanya", i informa dels incompliments de l'Estat en relació a l'acollida, perquè "només ha acollit fins ara 1.100 persones".

'Libération' informa de la "gran manifestació a Barcelona per acollir els refugiats". Aquest diari destaca també que els participants van exigir a l'Estat que aculli "ara" els refugiats que es va comprometre a acollir el 2015. 'Le Monde', per la seva banda, titula: "A Barcelona, gran manifestació per l'acollida de refugiats a Espanya".

Així, també la cadena de televisió France 24 porta als seus titulars que "més de 150.000 persones es manifesten a favor dels refugiats" a Barcelona. La cadena de ràdio France Info ha destacat les declaracions de la presidenta de la diputació de Barcelona, Mercè Conesa, que qualifica de "vergonya" l'incompliment de xifres d'acollida per part del govern espanyol.

Alemanya

A Alemanya, el portal 'Der Standard' titula que "A Barcelona desenes de milers reclamen rebre refugiats" i destaca que l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, s'hi refereix com "la capital internacional de la pau i els drets humans". Aquest mitjà fa referència també al procés sobiranista i explica que Catalunya "recau en un cos a cos permanent amb el govern centralista de Madrid".

Regne Unit

El britànic 'The Guardian' recull que "manifestants a Barcelona insten Espanya a acollir més refugiats" i ressalta que Colau va " desafiar el govern central per no acceptar la quota d'immigrants" al qual es va comprometre acollir. Aquest diari destaca que la manifestació va ser "pacífica".

A la BBC, també han ressaltat que unes 160.000 persones s'han manifestat per exigir al govern que permeti l'entrada de més refugiats provinents de les zones afectades per la guerra. La televisió britànica informa també que els manifestants portaven cartells i pancartes, "moltes en català", que acusaven el govern central de no estar fent res sobre aquest tema.

Itàlia

'La Repubblica' destaca que la manifestació "Volem acollir" és el " primer esdeveniment europeu important que s'ha produït a favor dels refugiats". Aquest rotatiu també remarca el baix percentatge d'acollida per part del govern espanyol.

Estats Units

El 'Washington Post' informa que almenys 160.000 persones van manifestar-se per demanar al "govern conservador" de l'Estat que "augmenti els seus esforços" per acollir més refugiats, ja que Espanya "tan sols ha acceptat 1.100 refugiats dels més de 17.000 als quals es va comprometre".

El ' The New York Times' també es fa ressò de la manifestació.