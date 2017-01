El Govern reclama la gestió dels permisos d'armes

El doble homicidi de dos agents rurals dissabte a mans d'un caçador al municipi d'Aspa (Segrià) ha commocionat aquest cap de setmana els veïns i les autoritats del país, i ha situat al centre del debat social la necessitat de revisar el protocols mitjançant els quals es concedeixen les llicències d'armes a Catalunya. L'homicida confés, I.R., un caçador de 28 anys, va disparar un tret al cap als dos agents després que li demanessin la llicència de l'arma, que no tenia perquè havia caducat, i després va trucar al 112 per avisar que havia mort els dos homes.

Davant la gravetat dels fets, el conseller d'Interior, Jordi Jané, ha demanat aquest diumenge a la Guàrdia Civil –l'autoritat que concedeix els permisos d'armes– que millori els protocols i les proves psicològiques per assegurar que les persones autoritzades a utilitzar armes de foc "no siguin inestables ni puguin tenir comportaments agressius". En una entrevista a RAC1, Jané també ha reclamat que la conselleria d'Interior, en concret els Mossos d'Esquadra, sigui la que tingui la competència d'atorgar i controlar les persones que tenen permisos d'armes i no la Guàrdia Civil, una qüestió que, segons el conseller, "és una vella reivindicació".

Un caçador sense llicència mata dos agents rurals al SegriàSegons va revelar Jané aquest dissabte, l'homicida no tenia llicència per a l'arma que va disparar, ja que havia caducat. Actualment, segons el reglament d'armes –que data del 1993–, les llicències s'han de renovar cada cinc anys, i cada dos per als més grans de 65. Des de la Guàrdia Civil, contactats per aquest diari, s'han negat a especificar el procediment per retirar una arma un cop ha caducat la llicència perquè els diumenges "no atenen els mitjans". Tampoc han volgut valorar la necessitat de reforçar els protocols.

Segons explica a l'ARA Joaquim Vinardell, caçador i vicepresident d'una societat de caçadors a Catalunya, un cop la llicència caduca la Guàrdia Civil envia una carta al posseïdor de l'arma en què li recorda que l'ha de renovar. Si no s'hi presenta, la Guàrdia Civil es desplaça al domicili i li retira l'arma i la llicència durant dos anys. En el cas de l'arma que va utilitzar l'homicida, tenia llicència, però no a nom seu, sinó al d'un amic a qui presumptament l'havia venuda, segons Jané.

Certificat de penals

Actualment, segons el reglament d'armes, les persones que vulguin obtenir una llicència d'armes s'han de dirigir a la Guàrdia Civil i superar un test psicotècnic, on hi ha preguntes de tipus psicològic i també sobre els coneixements tècnics necessaris per a l'ús i manteniment de l'arma. També s'ha d'aportar un informe d'aptituds psíquiques i físiques, que s'expedeix en els mateixos centres mèdics on es fan les revisions per accedir al carnet de conduir. Aquestes proves consisteixen en una revisió física –es comprova la tensió, el pols, l'oïda i la vista– i psicològica, que es limita a preguntes sobre possibles antecedents de malalties mentals. "Suposo que arran del que ha passat aquest punt es revisarà", assenyala Vinardell. A banda, explica, han d'aportar un certificat de penals per garantir que no tenen antecedents delictius. En resum, un protocol que, per al govern de la Generalitat, és "insuficient".

El doble homicida assegura que no recorda res

L'autor confés del doble homicidi aquest dissabte de dos agents rurals al municipi d'Aspa, I.R., assegura que no recorda què va passar perquè acabés a trets amb la vida de Francesc Xavier Ribas i David Iglesias, de 43 i 39 anys. Segons ha explicat avui a la Cadena SER l'advocada del presumpte homicida, el jove recorda que els dos agents el van saludar i li van demanar que descarregués l'escopeta que duia. A partir d'aquí, assegura la lletrada, el seu client, veí de Vacarisses (Vallès Occidental), no recorda res. " N'està molt penedit i també està destrossat", perquè mai, ha assegurat, havia reaccionat d'una manera similar. A les xarxes socials, el jove segueix alguns grups d'ultradreta –espanyols i nord-americans– així com pàgines de marxandatge unionista i culturisme. El jove passarà a disposició judicial dimarts, en lloc de fer-ho dilluns tal com estava previst.

La consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, ha assegurat avui que a pesar dels fets no s'havia previst canviar la normativa per permetre que els agents rurals vagin armats. Serret ha insistit a RAC1 que "són els mateixos agents els que no volen anar armats" perquè la seva feina és assistir les persones que facin activitats al medi ambient i això, segons la consellera, "no hauria de comportar cap risc".