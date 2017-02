L'Ajuntament de Barcelona suspèn durant un any l'obertura de nous comerços i bars al barri de Sant Antoni

L'Ajuntament de Barcelona ha de definir quins usos es dona al voltant del Mercat de Sant Antoni. Amb l'objectiu de frenar l'expansió de les botigues de souvenirs i protegir el comerç local, el consistori ha suspès durant un any l'atorgament de noves llicències per a l'obertura de nous comerços i bars al voltant del mercat, perquè durant la redacció de la normativa no augmentin les autoritzacions contràries als objectius del propi pla. I és que l'Ajuntament vol que a la zona del mercat de Sant Antoni estigui garantit un "equilibri d'usos", es preservi descans dels veïns i s'evitin la proliferació "descontrolada" de les activitats vinculades al "monocultiu de serveis, oci i articles de regal o record".

A través d'una nota de premsa, l'Ajuntament ha informat que la suspensió de llicències d'activitats de concurrència pública i establiments de venda de souvenirs afecta a l'àrea compresa entre els carrers de Sepúlveda, Casanova, Marquès de Campo Sagrado, Calàbria, ronda de Sant Antoni, ronda de Sant Pau i avinguda del Paral·lel. El mercat té una estreta relació amb Ciutat Vella i el Paral·lel, dues zones amb una alta concentració d'activitats comercials i de restauració. A més, al barri de Sant Antoni també han crescut els establiments de pública concurrència i locals de restauració en els últims anys.

L'Ajuntament de Barcelona suspèn durant un any la obertura de nous comerços i bars al barri de Sant Antoni

Així, en l'entorn del Mercat no s'atorgaran noves llicències fins d'aquí un any, ni tampoc s'admetran exhibicions o espectacles en recintes coberts, activitats musicals, de restauració, audiovisuals o de joc i atraccions, bodegues, comerç alimentari amb degustació, orxateries i gelateries i menjars preparats.

La suspensió de les llicències, però, no inclou les activitats previstes en el recinte del Mercat, ja que estan sotmeses a un règim específic regulat per l'Institut Municipal de Mercats.

Les obres acabaran aquest any

Segons la regidora del districte de l'Eixample, Montserrat Ballarín, la mesura vol garantir que el comerç local tingui "les mateixes oportunitats" en el moment que s'obri el mercat i també poder assegurar una "bona convivència al barri". En declaracions a Efe, la tinent d'alcalde Janet Sanz ha dit que es tracta d'una suspensió de llicències temporal molt concreta per poder "analitzar, estudiar i determinar" com es pot trobar l'equilibri en els usos del barri.

Les obres de remodelació del Mercat han d'acabar aquest any i, segons l'Ajuntament, permetran "modernitzar i posar en valor tot l'espai de venda del mercat", així com "reactivar i potenciar" el comerç de proximitat. A més, es crearà un espai museístic i s'obriran els patis interiors del mercat com a places públiques.

El Mercat de Sant Antoni, ubicat al cèntric districte de l'Eixample, tornarà a obrir les seves portes després de més de 8 anys d'obres i el consistori preveu que es converteixi en un nou punt d'atracció turística de la capital catalana.