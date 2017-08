L'Ajuntament i la Generalitat convoquen una gran manifestació de repulsa als atemptats

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat aquesta tarda després de signar el llibre de condolences per l'atemptat de Barcelona que dissabte es farà una manifestació unitària de repulsa als atemptats als Jardinets de Gràcia a les sis de la tarda. L'organitzarà l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat i el lema serà 'No tinc por', sorgit, com ha subratllat l'alcaldessa, de la mateixa ciutadania: "És el que ens representa a tots i representa el millor de tots nosaltres". El recorregut s'acabarà a la plaça Catalunya.

Aquesta manifestació no serà l'única dels pròxims dies. La Fundació Ibn Battuta ha organitzat una manifestació aquest dilluns a les 19.00 a la plaça Catalunya per expressar la seva "repulsa" i "condemna" pels atemptats de Barcelona i Cambrils. L'organització ha fet púbica la convocatòria a través de Facebook i a hores d'ara ja hi ha gairebé 1.500 persones que han confirmat l'assistència.

En aquest enllaç podeu llegir una entrevista amb la portaveu de la Fundació Ibn Battuta, l'activista Míriam Hatibi.