L'escola Mar Nova de Premià de Mar no tancarà

Punt i final al periple de l' escola Mar Nova de Premià de Mar. Després que una quinzena de persones es tanquessin dijous a les oficines del Serveis Territorials d'Educació del Maresme, aquest matí el departament d'Ensenyament els ha comunicat que l'escola no tancarà.

Tal i com ha explicat el secretari de polítiques educatives, Antoni Llobet, aquest curs no tancarà cap centre a Premià i s'obrirà un procés participatiu per planificar el mapa escolar de cara el 2018-19. En aquest sentit, ha afirmat que l' escola Mar Nova seguirà oberta aquest curs, sigui quin sigui el número d'alumnes inscrits. El curs passat no es va obrir la línia de P-3 perquè no s'arribava a la ràtio mínima.

Al seu torn, l' AMPA de l'escola s'ha mostrat sorpresa de la decisió d'Ensenyament. El membre de la junta de l’AMPA Jordi Estalrich ha assegurat que "posen el fre" i ha afegit que si bé "abans de la reunió estava molt preocupat", s'ha quedat "gratament sorprès".