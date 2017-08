Un jutge va perdonar l'expulsió de l'imam de Ripoll pel seu "arrelament"

Abdelbaki es Satty, l'imam de Ripoll cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils, va esquivar una expulsió d'Espanya l'any 2014. Aleshores Es Satty tenia una ordre d'expulsió per part de la subdelegació del govern de Castelló després d'haver complert una condemna per tràfic de drogues, però el jutjat contenciós administratiu número dos de Castelló l'hi va perdonar: va estimar el seu recurs i en va anul·lar l'expulsió. El jutge va argumentar que Es Satty "s'esforçava per integrar-se" i que tenia un "evident arrelament laboral". També va destacar que era resident de llarga durada.

En un comunicat, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) explica que, aleshores, en l'expedient de l'imam mort en l'explosió d'Alcanar només hi constaven antecedents per tràfic de drogues. El CGPJ assegura que en cap cas hi havia informació "sobre vincles relacionats amb el terrorisme o cap altra condemna". Per això, el jutge de Castelló va aplicar la jurisprudència nacional i europea: "L'expulsió d'un resident de llarga durada condemnat a més d'un any de presó no és automàtica", apunta el comunicat.

Quan el jutge va prendre aquesta decisió, estimant el recurs que havia presentat Abdelbaki es Satty, la sentència es va declarar ferma perquè ningú més la va recórrer, tal com es pot observar en la resolució del jutjat del maig del 2015.

De què s'acusava l'imam?

Un jutjat de Ceuta l'havia condemnat a quatre anys i un mes de presó el 2011 per tràfic de drogues sense dany greu per a la salut, i el 2014 la subdelegació del govern de Castelló en va decretar l'expulsió del territori nacional i la prohibició d'entrada a Espanya durant cinc anys. Tot i això, l'imam va al·legar que l'expulsió s'havia d'anul·lar perquè infringia el principi de legalitat i proporcionalitat i la mateixa llei d'estrangeria. Va aportar documentació per acreditar que feia sis anys que estava donat d'alta a la Seguretat Social i que tenia contracte de feina.

L'Advocacia de l'Estat explica per què no va recórrer la decisió del jutge

Després que s'hagi fet pública aquesta decisió del jutjat de Castelló, aquest mateix dimecres l'Advocacia de l'Estat, en representació de la subdelegació del govern, ha explicat en un comunicat que si no va recórrer la sentència del jutjat de Castelló va ser perquè va considerar que l'imam tenia "evident arrelament laboral" a Espanya i feia un "esforç" per integrar-se.