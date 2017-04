Lisboa també vol acollir l'Agència Europea del Medicament després del Brexit

El govern portuguès ha aprovat la candidatura perquè Lisboa aculli la seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA), actualment a Londres, quan el Regne Unit faci efectiva la seva sortida de la Unió Europea. L'executiu de Portugal vol que la seu de l'Agència s'estableixi a la capital lusitana per la seva "excel·lent localització geogràfica, la seva accessibilitat –incloent-hi l'aeroport de la ciutat– i la seva adequada seguretat i capacitat hotelera", segons recull un comunicat.

Per desenvolupar la seva candidatura, Portugal crearà una Comissió de Candidatura Nacional que definirà l'estratègia i les accions destinades a promoure la seva proposta. Barcelona, Lilla i Amsterdam també han presentat oficialment candidatura per acollir la seu de l'Agència Europea del Medicament.

Si finalment l'EMA ve a Barcelona s'instal·larà a la Torre Glòries, coneguda abans com a Torre Agbar. La Torre Glòries té 33.000 m² –tindria lloc per als 900 treballadors de l'Agència– i ha estat escollida per la seva bona situació i connectivitat amb la resta de la ciutat. L'Ajuntament ja disposa de la carta d'acceptació de la propietat de l'edifici (Merlin Properties Socimi), que mantindrà l'exclusivitat per ser la seu d'aquest organisme europeu. La seva ubicació a la plaça de les Glòries dinamitzaria molt més el barri del 22@, on ja hi ha empreses com el bufet Cuatrecasas, Mediapro, Indra, RNE o l'agència Efe.