Llum verda al nou BCN World

Després de quatre anys de la primera presentació del projecte de BCN World, ahir es va aprovar definitivament el pla director urbanístic que ha de regir la seva construcció. El Govern complia així, in extremis, la seva promesa de fer l’aprovació definitiva del que s’anomena tècnicament Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Salou i Vila-seca abans que s’acabés el 2016. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va exhibir el consens polític que genera el projecte entre els alcaldes del territori. El consens, però, no és total, com evidencien la plataforma Aturem BCN World i la CUP.

Es preveu que el CRT de Salou i Vila-seca generi un impacte econòmic d’entre 3.900 i 5.400 milions d’euros a l’any al Camp de Tarragona, cosa que representa un 0,7% del PIB català, segons un informe de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Aquest estudi també preveu que la construcció del macrocomplex hoteler i d’oci comportarà la creació de 12.000 llocs de treball. Quan el projecte ja funcioni, les instal·lacions donaran feina directament a entre 2.000 i 4.000 persones.

Rull va definir ahir el CRT com una “aposta estratègica per al país” i com una manera de situar el turisme al nivell d’exigència actual, que passa per “la innovació, la qualitat i el repte de lluitar contra la seva estacionalització”. De fet, segons l’estudi presentat per la URV, el projecte preveu incrementar les pernoctacions un 22% en un any al Camp de Tarragona i arribar als 2 milions. Segons l’estudi, també s’arribarien a entre 3 i 5 milions de turistes anuals. La despesa prevista dels visitants a la zona pujaria dels 860 milions d’euros actuals als 1.145.

La redimensió del projecte

El pròxim pas a fer a partir d’ara és que les tres empreses preseleccionades -Melco, Hard Rock i el Grup Peralada- presentin el seus plans específics per gestionar els complexos turístics integrats (CTI), on hi haurà els casinos. Tenen de temps fins d’aquí tres mesos. Seguint aquests terminis, Rull preveu que les obres comencin l’estiu del 2017.

El CRT aprovat ahir difereix del que es va presentar inicialment fa 4 anys. La superfície edificable màxima ha passat de ser d’un milió de metres quadrats a 745.000, i l’alçada màxima dels edificis també s’ha reduït de 90 a 75 metres. Els hotels ocuparan un 57% de la superfície, mentre que les àrees de joc representaran un 4%, cosa que suposa no sobrepassar els 30.000 metres quadrats. El nombre de casinos també s’ha reduït, de 6 a un màxim de 3, i tot apunta que al final seran 2: un gestionat per Melco i Hard Rock, i un altre pel Grup Peralada. Es manté, per a tot Catalunya, la rebaixa fiscal als casinos aprovada pel Parlament el 2014, quan en va reduir la taxa impositiva del 55% al 10%.

De tota manera, tot apunta que la construcció del complex encara toparà amb algun obstacle.La plataforma Aturem BCN World, per exemple, ha anunciat que estudia presentar un recurs contenciós administratiu contra el pla. Rull, per la seva banda, assegura que el “procés ha sigut impecable”. La plataforma també treballa perquè els antics propietaris de les zones expropiades sol·licitin compensacions per l’increment de valor dels terrenys.

El projecte tensa la relació Junts pel Sí - CUP pels pressupostos

El nou BCN World és un escull des de fa mesos en les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP pels pressupostos. Dimecres els cupaires van advertir que l’aprovació urbanística del projecte podria condicionar el seu suport als comptes. Consideren que aquest projecte posa en evidència l’única “voluntat” del Govern de revaloritzar els terrenys de La Caixa. “En la negociació dels pressupostos, aquest serà un element més que tindran les assemblees de la CUP per valorar globalment el suport o no als comptes del Govern”, van explicar els cupaires a través d’un comunicat. La CUP també critica que el pla director s’aprovi en plenes festes nadalenques, ja que ho veuen “una vella pràctica” del departament de Territori i Sostenibilitat, que demostra “poca sensibilitat” i “falta de respecte a la ciutadania”.

Rull, però, va desvincular ahir aquest projecte de l’aprovació dels pressupostos, perquè, segons va explicar, “no hi ha cap partida destinada al pla director urbanístic del CRT”. Malgrat la posició contrària dels anticapitalistes, el conseller va recordar que el projecte respon a un “compromís” previ. A més a més, té un consens “eixamplat” a favor de la iniciativa i s’ha “refet i millorat”, va afegir.