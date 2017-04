Colau es queda sola amb la proposta de cancel·lar el contracte del túnel de les Glòries

L'oposició ha donat aquest dilluns l'esquena al govern d'Ada Colau en la voluntat de l'alcaldessa de cancel·lar el contracte del túnel de les Glòries, que acumula fins ara un endarreriment de 19 mesos i un sobrecost d'11 milions d'euros. La proposta, mitjançant la qual el govern municipal volia "fer net" en les obres, ha sigut rebutjada per 22 vots en contra (PDECat, PP, Cs i ERC), 18 a favor (BComú, PSC i CUP) i una abstenció (Gerard Ardanuy).

L'oposició ha argumentat durant la comissió extraordinària celebrada aquesta tarda de dilluns que no tenien prou informació per prendre una decisió, i han retret a l'equip d'Ada Colau que els vulguin responsabilitzar de la "mala gestió" que s'ha fet de les obres, que han avançat sota el mandat de Colau però que es van adjudicar amb Trias.

El govern de l'Ajuntament ha reiterat que rescindir el contracte és "l'única solució" per posar remei als retards "irrecuperables" que pateix el túnel de Glòries. La tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha recordat que, a més, les empreses adjudicatàries estan "sota l'ombra del dubte", en ser investigades per irregularitats en l'anomenat cas 3%.

Les obres, acabades el 2020

"Els veïns poden estar tranquils, que avui comença la solució per a les Glòries", ha dit Sanz en acabar-se la comissió. En aquests moments el govern està reunit amb el consell d'administració de Bimsa per prendre una decisió, que previsiblement serà la de rescindir el contracte, a pesar del 'no' de l'oposició.

Segons ha defensat el govern, licitar un nou projecte suposaria aturar les obres 8 mesos, amb un cost d'1,7 milions d'euros mentre durés la pausa (en concepte de seguretat, vigilància, bombeig d'aigües freàtiques i altres). El director de Bimsa, Ángel Sánchez, ha situat el gener del 2020 la finalització les obres amb un nou projecte, que es licitaria el juliol d'aquest 2017 i que s'aprovaria de forma definitiva al setembre. L'obra pendent (falta el 40% del total) està quantificada en 38 milions d'euros.