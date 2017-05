Matinada de cues a l'aeroport del Prat

Nova jornada de cues a l'aeroport del Prat pel control de passaports. Un cop més, els passatgers han hagut d'esperar fins a tres hores per poder traspassar el control de seguretat, reforçat com a mesura antiterrorista, i han compartit la seva indignació a través de les xarxes.

Des de finals d'abril, tots els passatgers que passen per l'aeroport de Barcelona-el Prat han de mostrar un passaport o un DNI electrònic al control de passatgers. Això alenteix el procés i s'ha traduït en episodis de cues durant diversos dies. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha qualificat aquest dilluns la situació d'"inadmissible" i ha demanat el traspàs de la gestió de l'aeroport a través d'un missatge a Facebook.

Justificacions contradictòries

Des d'un primer moment, la queixa ha sigut que no hi havia prou agents de la Policia Nacional per atendre el volum de gent que passa per l'aeroport. De fet, des d'Aena expliquen que els vols programats aquests dies es mouen dins la mitjana de la temporada d'estiu: per a aquest dilluns, per exemple, n'hi ha 996 de programats. Per resoldre la situació, la policia espanyola va reforçar el número d'agents al Prat, una mesura no exempta de polèmica, ja que els sindicats critiquen que s'ha despullat la comissaria de Cornellà de Llobregat per poder vestir l'aeroport.

Per la seva banda, els agents del Prat, objecte de totes les crítiques, van acusar Aena de programar molts vols en molt poc temps. En declaracions a l'ARA, van assegurar que l'arribada de tants passatgers de cop és el que fa que hi hagi cues. Pels volts de les 7 del matí, la situació ha tornat a la normalitat i els passatgers han pogut passar els controls de manera fluida.