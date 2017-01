Mentors per ajudar a integrar els refugiats a Catalunya

La Generalitat ha posat en marxa el Programa Català de Refugi per integrar socialment i laboralment els refugiats que visquin a Catalunya. De moment, preveu que s'hi puguin acollir 100 persones refugiades a través d'un sistema de 500 mentors que ajudaran a aquestes persones a integrar-se al territori català. Es tracta d'un primer pla pilot per acollir els refugiats que aquest any quedaran fora del programa estatal d'acollida dels refugiats -com seria el cas d'algunes de les famílies que viuen a la Casa Bloc de Barcelona-.

Aquest 2016, Catalunya ha passat d'acollir 28 refugiats a 470 a través del programa estatal, però la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha explicat en roda de premsa que el territori català està a punt per acollir 1.250 persones i ha retret a l'Estat que " incompleixi les seves promeses d'acollir refugiats" perquè, segons ha explicat, n'hauria d'haver acollit "més de 17.000 i només ho ha fet amb 687, dels quals 124 són a Catalunya".

Per aquest motiu, el Govern ha posat en marxa "per primera vegada un programa català que compta amb la participació de la societat civil i els ajuntaments", ha explicat el Secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós. El pla es basa en donar una "prestació econòmica" a les persones refugiades per "fer una sèrie d'activitats" que les ajudin a integrar-se laboralment i socialment a Catalunya.

La prestació, segons ha explicat Amorós, encara l'estan acabant de consensuar, però es mourà entre els 400 i els 600 euros, és a dir, serà similar a la Renda Mínima d'Inserció o la futura Renda Garantida de Ciutadania. Uns diners que anirien a part de l'habitatge que se'ls ofereixi a aquestes persones.

Totes les activitats que hauran de fer els refugiats giraran al voltant de tres eixos: aprendre el català, buscar feina i teixir relacions socials. Per fer-ho, cada refugiat comptarà amb un grup de 3 o 5 mentors que l'ajudaran a aconseguir aquests objectius. Per això, Amorós ha explicat que totes les persones que vulguin ser mentors, caldrà que tinguin "disposició per ajudar-los", ja que hauran de dedicar-hi entre 2 i 4 hores setmanals. A partir d'aquest dimarts, totes les persones que s'hi vulguin apuntar ho podran fer a través del portal de tràmits de la Generalitat.

El programa està pressupostat amb un milió d'euros, tindrà una durada d'un any, amb una avaluació trimestral, i es posarà en marxa a partir del mes de maig. Segons Amorós, aquest programa té "plenes garanties jurídiques" i el Govern ja s'ha reunit amb una vintena de municipis on hi ha persones refugiades i que compten amb programes d'acollida.