Més llum, menys obstacles i millors rutes per fer una Barcelona més apta i segura per les dones

La tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, i la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, han presentat avui un paquet de mesures per fer la ciutat més adequada i segura per a les dones, segons han explicat en una roda de premsa. El document Urbanisme amb perspectiva de gènere es durà demà a la comissió d'Urbanisme, amb el suport d'ERC i la CUP i pretén "integrar la mirada de gènere a totes les polítiques urbanístiques" per aconseguir "una ciutat més justa, igualitària, segura i sense barreres". Pérez, ha argumentat que homes i dones no viuen la ciutat de la mateixa manera i ha remarcat que les dones es mouen més a peu o amb transport públic, sovint carregades amb carrets o cotxets, i es dirigeixen més als equipaments, com les escoles, els centres de salut i els parcs.

El document recull una iniciativa que ja s'aplicava en la legislatura anterior, les marxes exploratòries als barris, en què veïnes, experts i tècnics municipals fan un recorregut crític pels barris per identificar problemes urbanístics, però s'amplia. Se n'han programat una desena i a més els projectes tindran pressupost perquè es puguin resoldre els problemes que es diagnostiquin. Una de les primeres que s'ha fet, a la Colònia Santiveri de la Zona Franca, ha servit per identificar zones mal il·luminades o que queden amagades i que poden causar inseguretat a una dona que hi camini, sobretot de nit, i encara més tenint en compte que són carrers poc transitats a peu. Així, hi haurà llocs que s'il·luminaran més, carrers que es pavimentaran millor o voreres que queden amagades per arbustos que es podaran per fer-les més visibles. S'hi invertiran 1,4 milions d'euros.

Però els canvis no són només una qüestió de seguretat. De fet, segons Pérez, la seguretat no és on posen més èmfasi i quan parlen d'urbanisme amb perspectiva de gènere per aconseguir una ciutat més justa també volen dir "que no estigui només a disposició dels treballs productius" i, per exemple, que també sigui més justa "per qui porta el nen a l'escola o estigui cuidant una persona gran". En aquest sentit, aquest any s'enllestirà un manual amb criteris de gènere per als tècnics que treballen en el planejament urbanístic, i també es preveu fer un pla de mobilitat escolar amb mirada de gènere, per millorar les rutes a les escoles.

A més, l'Ajuntament preveu incloure la "perspectiva de gènere", segons Sanz, a les grans transformacions urbanístiques de la ciutat. Ha fet un èmfasi especial amb la Meridiana, "una de les darreres autopistes urbanes que queden a la ciutat", i s'estudiarà com aconseguir que els veïns la creuïn més fàcilment. La perspectiva de gènere també s'aplicarà a les superilles, en canvis a la xarxa d'autobusos i de carrils bici, i al Pla de barris. A més, es posaran en marxa dos projectes pilot: un per millorar el pas i l'accés al polígon industrial del Bon Pastor i Torrent de l'Estadella, i l'altre per fer un mapa de la xarxa quotidiana del barri de Gràcia. Sanz ha explicat que s'identificaran els espais més problemàtics del barri i es difondran les rutes més segures per arribar als diferents equipaments mentre no se solucionin.