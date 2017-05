La Model tancarà definitivament el 8 de juny, el dia abans de fer 113 anys

El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha anunciat aquest matí al Parlament que la presó Model tancarà el 8 de juny, just el dia abans del 113è aniversari de la seva inauguració. "Ja s'han tancat la cinquena i la sisena galeries i s'han traslladat la unitat psiquiàtrica i el mòdul de geriatria", ha explicat el conseller. Ha afegit que aquesta setmana s'enllestirà el trasllat del centre obert i que just avui s'intensifica el procés de trasllats. "La imatge de les furgonetes dels Mossos traslladant presos serà constant des d'ara fins al dia del tancament", ha afegit.

"Estem complint el calendari i finalment serà possible tancar la presó Model", ha declarat el conseller a la comissió de Justícia del Parlament, i ha explicat que el 6 de març, quan hi van entrar els últims reclusos, n'hi havia 931 i avui ja només en queden 398. Mundó ha explicat que la clausura era necessària perquè la Model, la presó més antiga de Catalunya en funcionament, "és un centre obsolet, on les condicions de vida dels interns són francament millorables". Ha definit de "precàries" les condicions de seguretat i ha dit que posar-les al dia costaria com a mínim 25 milions d'euros, una inversió que "no es justifica".

Amb el tancament, segons el conseller, es dona resposta a "una demanda veïnal i de l'Ajuntament de Barcelona que arrossega més de 30 anys de reivindicació". Amb el trasllat, a més, no se sobrecarregaran les altres presons, que passaran d'un 67% d'ocupació mitjana a un 72%, ha assegurat. El conseller també ha recordat que hi ha equipaments que fins ara estaven infrautilitzats, com la presó de Mas d'Enric, que tot just té un any i mig i fins ara tenia un 35% d'ocupació i és una "infraestructura d'última generació amb les millors condicions que pot tenir un centre penitenciari". Mundó també ha explicat que es destinaran 26 milions d'euros a un pla de xoc per renovar les presons que tenen entre 20 i 30 anys, Quatre Camins, Brians 1, Brians 2 i Ponent, i fer les actuacions necessàries per assegurar el funcionament correcte de Bad-Ras fins al 2025.

La presó de la Model, en una imatge d'arxiu / FRANCESC MELCION

Segons el conseller, el tancament de la presó és una "oportunitat" per acostar molts treballadors i interns als seus llocs de residència o els de les seves famílies, però també és una oportunitat per a la ciutat. "El conveni amb l'Ajuntament conté la cessió de dos solars de 26.000 metres quadrats, permetrà tancar la presó Model, que serà un espai amb equipaments per a la ciutat", ha dit, i ha afegit que també permetrà construir un centre obert que servirà per tancar el de Trinitat Vella el 2021 i obrir una nova presó de dones i reclusos preventius el 2025 a la Zona Franca de Barcelona que, al seu torn, servirà per tancar la presó de Bad-Ras, que a partir del 8 de juny serà el centre penitenciari més antic de Catalunya. Les obres per al nou centre obert, en el qual el Govern ja s'ha compromès a invertir 33 milions d'euros, començaran l'any que ve. A més, ha recordat Mundó, el Govern preveu posar en marxa un nou centre obert a Tarragona per al qual ja s'han compromès 9 milions d'euros, que servirà per tancar definitivament la presó de Tarragona.

Mundó també ha explicat els passos que s'han fet per informar de tot el procés de tancament les parts implicades, incloent-hi els treballadors. Ha dit que a través d'una mesa de negociació avalada amb el 72% dels vots dels treballadors es va arribar a un acord el 16 de març "amb tres dels quatre sindicats representatius". L'acord, ha insistit Mundó, inclou el compromís de mantenir "absolutament tots i cadascun dels llocs de treball" amb les mateixes condicions i també que el personal de 62 anys o més es podrà quedar en una plaça a Barcelona i que els que ho vulguin es puguin quedar en un dels centres més pròxims a la ciutat. També ha recordat que a l'abril un sindicat va anunciar una convocatòria de vaga que es va suspendre per falta de seguiment de la plantilla.

Pel que fa als interns, Mundó ha insistit que la Model és el centre "més deteriorat" de les presons catalanes i que les condicions de vida no eren adequades. També ha dit que s'ha comptat amb l'opinió dels interns a l'hora de traslladar-los "sempre que ha sigut possible" i s'ha tingut en compte si es comunicaven amb les famílies. Tampoc se'ls canviarà el programa individual de tractament pel fet de traslladar-los i es garantirà que els que treballen al centre ho puguin continuar fent.