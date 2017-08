Els Mossos han escorcollat el pis de l'imam de Ripoll

Els Mossos d'Esquadra han escorcollat aquesta matinada el pis de l'imam de Ripoll, que podria ser una de les víctimes de l'explosió d'Alcanar. Els agents hi han entrat pels volts de les dotze de la nit i han escorcollat l'immoble fins a les tres de la matinada. L'ordre de registre anava a nom d'Abdelbaki Es Satty, que tindria uns 40 anys i que residia al pis amb un altre home, a qui tenia rellogada una habitació des de fa quatre mesos.

El company de pis, que no ha volgut identificar-se, ha explicat que feia un temps que Es Satty ja no exercia com a imam al municipi i que aquest dimarts li va dir que se n'anava al Marroc –on tenia dona i fills– de viatge. Tant ell com altres veïns del bloc asseguren que no havien vist moviments estranys i que tampoc no havien observat que s'hagués radicalitzat.

Controls dels Mossos a l'entrada de Ripoll / CÈLIA ATSET

A banda, també a Ripoll, els Mossos han detingut cinc periodistes per trencar el precinte del pis de Driss i Moussa Oukabir i entrar-hi. Ho han denunciat diversos periodistes que es troben al lloc dels fets.