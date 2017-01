Els Mossos compren 272 fusells d'assalt i subfusells per un milió d'euros

La conselleria d'Interior ha comprat 72 fusells d'assalt per 282.203 euros i 200 subfusells per 693.354 euros per als Mossos d'Esquadra. En total, 975.457 euros en armes, segons Europa Press. Els fusells d'assalt es destinaran al grup especial d'intervenció, però també en rebran les unitats antiavalots -la brigada mòbil i l'àrea regional de recursos operatius- que fins ara patrullaven amb subfusells.

Les armes han d'arribar als agents a mitjan febrer i l'adquisició forma part del pla de lluita contra el terrorisme jihadista. A més, s'han comprat 216 cascs balístics amb les corresponents ulleres protectores (317.552 euros), 175 plaques antibales (100.115 euros) per protegir el pit i l'esquena dels agents, i 4 8 escuts antibales (161.401 euros). Aquest material hauria de ser capaç de protegir els agents d'un atac amb fusells com ara els AK-47.

Està previst que els policies també rebin les properes setmanes les últimes armilles antibales de la partida de 3.700 que va adquirir el cos. Aquestes proteccions estan pensades sobretot per a projectils més petits que els dels fusells d'assalt, com ara els de les pistoles. A més, la conselleria ha licitat el contracte per adquirir 134 pistoles elèctriques tipus Taser amb les corresponents 134 videocàmeres i amb un pressupost de 771.331 euros.

Els fusells s'han comprat a Uniformidad y Suministros Protección SL i Equipamientos SDAL SL; els cascs i les ulleres, a Armor Source LLC i Tecnología y Desarrollo Teyde; els escuts, a Uniformidad y Suministros de Protección; i les plaques, a Armeria Ravell.