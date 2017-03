Els Mossos retenen l'autobús d'Hazte d'Oir al peatge de Martorell

El Mossos d'Esquadra han retingut l'autobús transfòbic de l'entitat ultracatòlica Hazte Oir al peatge de Martorell, a escassos minuts de Pallejà, al Baix Llobregat, on tenien previst fer la primera aturada en territori català. Els agents els estan revisant la documentació, però fonts dels Mossos han explicat que si tot està en ordre els hauran de deixar seguir amb el seu camí, que probablement passarà de llarg de Pallejà i anirà parar directament a Barcelona.

El que sí que podrà fer la policia catalana és dur davant la fiscalia el missatge "El nens tenen penis, les nenes tenen vulva. Ho diu la biologia. Respecte per a tots, no al bullyng", que exhibeix el vehicle al seu exterior.

El portaveu de l'entitat, Ignacio Arsuaga, ha anat fins al lloc on està retingut l'autobús amb un advocat per agilitzar la seva posada en marxa. En declaració als mitjans congregats a Pallejà ha apel·lat a la "llibertat d'expressió" i ha acabat marxant entre crits i insults de les persones que s'havien congregat a la bezinera on estava prevista l'aturada per rebutjar la presència del vehicle. De fet, ha marxat cobert de ketchup.

L'alcaldessa, Ascensión Ratia, va denegar-los ahir el permís per fer un acte públic a la ciutat, i va avisar que no els deixaria circular pels carrers de la vila. No obstant, com que l'accés a la benzinera es pot fer directament a través de l'autovia A2, de titularitat estatal, finalment no han pogut evitar la presència de l'autobús. El que sí que han fet és penjar una bandera amb l'arc iris per donar-los la benvinguda.

Expedient sancionador

La consellera d'Afers Socials i Família, Dolors Bassa, ha confirmat que obrirà un expedient sancionador a l'autobús: "L'altra vegada vam dir que obriríem expedient informatiu i, encara que han canviat l'eslògan, en un espai de convivència com Catalunya, on la discriminació ha de ser eradicada, és suficient motiu per obrir expedient sancionador", ha explicat la consellera Dolors Bassa, des de Girona, en unes declaracions recollides per EFE.



L' ajuntament de Barcelona ha expressat també la seva voluntat de requerir als responsables de la campanya que l'aturin, tot i que la nova retolació no és la que va comportar la immobilització de Madrid.