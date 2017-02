Noies explosives i amb poca roba: polèmica a Viladecans per l'arribada de la cadena de restaurants Hotters

La cadena de restaurants d'origen nord-americà Hooters va anunciar fa uns dies la seva arribada a Espanya amb el seu primer local a Viladecans (Barcelona). Hotters és coneguda –i polèmica– per fer servir com a principal reclam el servei de cambreres exuberants i amb poca roba. Arran de la notícia, l'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, ha mostrat la seva "incomoditat" davant la possible arribada del local al Centre Comercial Vilamarina i demana a l'empresa que "valori la conveniència" d'instal·lar-se a municipi.

En una carta a la qual ha tingut accés Europa Press, l'alcalde es dirigeix al conseller delegat de Merlin Properties, Ismael Climent, per traslladar-li que el consistori ha rebut "amb sorpresa" l'arribada de la cadena al municipi, i li trasllada que els resulta "incòmode" que el restaurant "utilitzi el cos femení com a gran reclam", qüestió que no sintonitza amb la feina que realitzen al municipi "per la igualtat d'oportunitats i per situar la dona lluny de ser un objecte de màrqueting".

Per tot plegat, Ruiz insta Merlin Properties, companyia immobiliària que compta entre els seus actius amb el Centre Comercial Vilamarina, a "valorar adequadament l'oportunitat i conveniència" que Hooters s'ubiqui a la ciutat.

Hooters Espanya compta amb una pàgina web amb un compte enrere sobre els dies que falten per a l'obertura del seu primer establiment a Espanya, en aquest cas 180 dies, i al seu perfil de Twitter esmenta la ciutat de Viladecans com una de les seves pròximes ubicacions. Fonts del Centre Comercial Vilamarina han informat a Europa Press que no els consta la propera obertura d'un establiment Hooters, encara que han indicat que la gestió comercial es porta des d'una central a Madrid.

Un dels vídeos promocionals de Hooters Espanya al perfil de Facebook mostra a cambreres amb pantalons 'shorts', samarreta ajustada i grans escots, mentre un conductor xoca per quedar-se embadalit.