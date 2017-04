Rajoy diu que l'AVE és una inversió "sostenible" i "productiva"

L'AVE, el tren d'alta velocitat espanyol, fa 25 anys aquest divendres. Fa justament un quart de segle que sortia de Madrid el primer tren d'aquestes característiques en direcció a Sevilla. I el president espanyol, Mariano Rajoy, ho ha celebrat pujant al mateix tren que va fer aquell recorregut, i calcant el trajecte.

A la seva arribada a Sevilla l'esperava la presidenta andalusa, Susana Díaz, que li ha reclamat més inversions en infraestructures, especialment en el Corredor Mediterrani, i ha reivindicat l'oportunitat de l'AVE, una idea de Felipe González, que va decidir començar per Sevilla "no perquè fos sevillà", sinó perquè sabia que si no començava pel sud, trigaria molt en arribar-hi".

Rajoy ha agafat el relleu a Díaz al faristol i ha reinvidicat les inversions en AVE perquè, ha dit són "productives, viables, sostenibles en el temps i amb un impacte positiu en la vida dels espanyols". Les paraules del president, contrasten amb l'opinió dels experts, que consideren que les inversions en AVE no es recuperaran mai. "Ho avalen tots els estudis i la realitat que veiem a diari", ha justificat el president espanyol.

A més, ha anunciat noves inversions en l'AVE a Andalusia, per connectar més capitals de província, i ha avançat que per commemorar l'aniversari, Renfe traurà a la venda 150.000 places d'alta velocitat a preus baixos.