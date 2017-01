Els Reis d'Orient ja són aquí

Melcior, Gaspar i Baltasar han arribat a primera hora de la tarda al Moll de la Fusta de Barcelona. Després de desembarcar del seu pailebot 'Santa Eulàlia', l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, els ha entregat les claus de la ciutat perquè aquesta nit puguin repartir regals per totes les cases. Aquest any Melcior té una retirada al tinent d’alcalde d’Empresa i Cultura, Jaume Collboni, i Gaspar al periodista i presentador d''El món a RAC1', Jordi Basté.

Les primeres paraules del rei Melcior han estat per a l'alcaldessa de Barcelona. Li ha demanat que governi "amb humilitat i responsabilitat i per a tots els barcelonins i barcelonines". Però Melcior ha posat èmfasi, sobretot, en l'acollida dels refugiats a la ciutat de Barcelona.

540x306 L'arribada dels Reis a Barcelona / CÈLIA ATSET L'arribada dels Reis a Barcelona / CÈLIA ATSET

"En Baltasar prové del càlid cor de l'Àfrica, en Gaspar dels gelats peus de l'Himàlaia i jo, del convuls Orient Mitjà", ha explicat el rei Melcior a tots els nens i nenes que l'escoltaven atentament. Uns continents en què "nens i nenes es veuen obligats a fugir amb les seves famílies per culpa de guerres sense sentit", en referència als refugiats.

Melcior insta a intentar aturar el canvi climàtic

Per això Melcior s'ha mostrat satisfet que Barcelona hagi "decidit donar escalf i acollida a aquestes persones" i ha demanat als nens i nenes que els "acullin tan bé" com fan amb els Reis d'Orient cada 5 de gener. "Ells també mereixen ser feliços, tenir somnis i construir les seves noves vides", ha sentenciat.

Però abans de començar la Cavalcada pels carrers de Barcelona i repartir els regals per les cases barcelonines Melcior també ha posat deures als més petits. Per "intentar aturar el canvi climàtic", els ha demanat que reciclin, separin els residus, "utilitzin el transport públic sempre que puguin, tot i que a Barcelona sempre es pot", ha puntualitzat, i que no es descuidin de demanar bicicletes per a ells i "per als pares".

540x306 Ada Colau saluda Melcior a la seva arribada a Barcelona / CÈLIA ATSET Ada Colau saluda Melcior a la seva arribada a Barcelona / CÈLIA ATSET

Al seu torn, Colau també ha ofert la ciutat de Barcelona per acollir les famílies de nens i nenes refugiats, per "ajudar-los". Per a Colau, però, el problema d'arrel són les "guerres que hi ha al món", per això ha demanat que "s'acabin i pugui haver-hi pau al món". L'alcaldessa també ha demanat als Reis que cap família es quedi "sense llum ni aigua".

Les carrosses dels Reis, noves

Aquest any els tres reis estrenen carrosses. Cada una està inspirada en el lloc d'origen de cada rei. La carrossa de Melcior representa un jardí inspirat en l'Alhambra de Granada i la decoració té com a referent la ceràmica del món àrab. La del segon rei, Gaspar, està inspirada en els jardins japonesos. I la de Baltasar representa la màscara d'un animal, inspirada en la cultura iconogràfica africana.

La Cavalcada ha començat a les 18.00 h a l'avinguda Marquès de l'Argentera i acabarà a la Font Màgica de Montjuïc, com cada any. En total tindrà 5 quilòmetres de recorregut i l'espectacle, d'una hora de durada, s'anirà repetint fins que s'acabi el recorregut perquè tothom el pugui veure sencer. Hi participaran 1.200 persones, entre ballarins i actors, a més de 300 voluntaris.