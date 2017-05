El bisbe de Solsona vincula l'homosexualitat amb la manca de la figura paterna

Xavier Novell, bisbe de Solsona, es pregunta en la seva darrera glossa dominical si l'homosexualitat podria estar vinculada amb l'absència de la figura paterna. En el seu escrit, titulat 'Amor que esdevé fecund', el bisbe cita un text del papa Francesc sobre la família que diu: "Hi ha rols i tasques flexibles, que s'adapten a les circumstàncies de cada família, però la presència clara i ben definida de totes dues figures, femenina i masculina, crea l'àmbit més adient per a la maduració de l'infant".

Tot seguit, el bisbe es pregunta si "el fenomen creixent de la confusió en l'orientació sexual" de bastants nois adolescents no deu ser degut al fet que –i torna a citar el Papa- "en la cultura occidental, la figura del pare estaria simbòlicament absent, desviada, esvaïda. Fins i tot la virilitat semblaria qüestionada?"

En la glossa dominical el bisbe també expressa que "en un temps com el nostre, cal desvelar que és molt difícil el creixement serè i equilibrat si no hi ha uns pares que exerceixen la funció educadora des de la identitat maternal femenina i paternal masculina".