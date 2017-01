El TC desmunta l'intent de l'Estat per quedar-se la gestió del 0,7% de l'IRPF

El Tribunal Constitucional (TC) ha tornat a donar parcialment la raó a la Generalitat en la batalla que manté des de fa anys per a la gestió de les subvencions amb càrrec al 0,7% de l'IRPF. Ho fa després que l'any passat el govern de Mariano Rajoy decidís canviar el criteri que havia prevalgut fins llavors i s'atribuís una nova competència amb un canvi legal que, ara, el TC posa en dubte. Tant la Generalitat com les entitats socials van anunciar llavors que presentarien un recurs, que ara ha cristal·litzat en el nou escrit que fa públic aquest dilluns l'agència Efe.

El TC referma, per tant, la doctrina històrica –que tot i així l'Estat mai ha complert del tot– i insisteix que aquest tipus de subvencions les han de tramitar les autonomies. A més a més, l'alt tribunal retreu a l'executiu central haver envaït les competències catalanes, es pronuncia a favor de la Generalitat i recorda al govern de Mariano Rajoy que " la lleialtat constitucional és obligatòria per a tothom".

Així, el TC ha admès parcialment el conflicte de competències que la Generalitat de Catalunya li va plantejar contra la resolució de maig del 2016 de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, que convocava subvencions estatals a programes d'interès general amb càrrec a l'impost sobre la renda de les persones físiques. L'executiu català va considerar que aquesta convocatòria, en reservar a l'Estat les funcions d'execució administrativa de les subvencions, envaïa les competències que corresponen a la Generalitat en matèria d'assistència social.

Així, admet que l'Estat pot assenyalar prioritats, criteris, requisits i objectius que orientin la concessió de les subvencions socials, però sempre deixant ampli marge a les comunitats autònomes per desenvolupar i aplicar la normativa general. Per aquesta raó, l'executiu central no pot convocar, resoldre, executar o tramitar les subvencions, recorda el TC al govern espanyol. De fet, els jutges li retreuen que la seva doctrina prèvia ja havia establert en anteriors sentències que la gestió de les subvencions socials no pot estar centralitzada i, per tant, no es pot pretendre que sigui una competència estatal per més que "l'origen dels fons que financen aquestes subvencions estigui relacionat amb l'assignació tributària de l'IRPF".

En el seu recurs, la Generalitat assenyalava que el govern central, en lloc de convocar les subvencions, havia de cedir a Catalunya els fons per als programes d'atenció social a càrrec de l'assignació tributària reservada a l'IRPF amb aquest objectiu, i a banda recordava que la jurisprudència del TC és clara sobre això. "La nostra doctrina prèvia evidentment hauria hagut de donar per tancat el caràcter litigiós de la gestió de les subvencions en matèria d'assistència social", diu el TC. Anant fins i tot més enllà, fixa que "per a la plena realització de l'ordre de competències que es desprèn de la Constitució i els estatuts d'autonomia, s' eviti la persistència de situacions anòmales en què l'Estat continuï exercint competències que no li corresponen".

La casella del 0,7% de l’IRPF va permetre recaptar el 2015 uns 57,6 milions d’euros a Catalunya, on la meitat dels contribuents marquen aquesta casella, tot i que les entitats catalanes van rebre 31,2 milions. D'aquesta quantitat, 12,8 milions van anar a 60 entitats amb programes estrictament locals i autonòmics, una quantitat que podria duplicar-se si fos la part proporcional d'allò que s'aporta.

Reacció del Govern

La reacció de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, no s'ha fet esperar, i en un comunicat ha indicat que aquesta sentència obre la porta a augmentar la participació de la Generalitat en la gestió dels fons del 0,7% de l'IRPF. Malgrat que el secretari d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, Mario Garcés, ha tancat la porta aquest migdia a introduir cap canvi en el sistema -en un acte a la Fundació Pere Tarrés que recull Europa Press-, Bassa ha donat per fet que la nova sentència desestima el model que sí que havia avalat el Tribunal Suprem.

"La modificació del marc normatiu hauria de contemplar una territorialització dels fons que nodreixen aquestes ajudes, aconseguint una major participació de la Generalitat", ha expressat, a banda de recordar que el TC ja ha resolt en deu ocasions anteriors a favor dels litigis presentats per la Generalitat.

El mateix ha recordat la consellera de Presidència, Neus Munté, que després de la reunió del Consell Executiu ha ironitzat sobre les paraules pronunciades per Garcés hores abans a Barcelona: "Suposo que no haurem entès bé les paraules del secretari d'Estat i que no es poden interpretar com una desobediència" envers el TC. Munté ha insistit en què el Govern seguirà treballant per defensar les seves competències malgrat la discriminació en les ajudes.

També la Taula del Tercer Sector, en un altre comunicat, ha celebrat la nova sentència. "Avui s'ha tornat a fer justícia en favor de les entitats socials catalanes", ha declarat el seu president, Oriol Illa. La Taula considera que el sistema actual és "injust" perquè perjudica les entitats catalanes, com demostra el fet que aquelles que no actuen a tot l'Estat han anat perdent pes en la convocatòria dels darrers anys. En concret, han passat de gestionar el 46,8% dels fons l'any 2012 al 41,2% el 2015, mentre que les que tenen projectes més enllà de Catalunya han passat del 53,1% al 58,8%.