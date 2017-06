Trens Dignes reclama a Renfe poder viatjar amb Euromed de l’Ebre a València

Tot i que des del novembre de l’any passat el tren Euromed para a l’Aldea, paradoxalment els viatgers d’aquesta estació no poden comprar bitllet ni en teoria viatjar fins a Castelló i València. Una situació “absurda” que la Plataforma Trens Dignes de les Terres de l’Ebre i el Priorat fa mesos que denuncia. Aquest matí han traslladat la protesta a les vies, i amb el lema 'Volem pagar' una cinquantena de persones, entre membres de la plataforma, alcaldes, presidents comarcals i càrrecs electes de tots els partits polítics, a excepció del PP, s’han concentrat a l’estació de l’Aldea a rebre el tren Euromed provinent de Barcelona, amb parada a l’Aldea a les 9.30 h.

Una quinzena dels concentrats, que havien comprat prèviament el bitllet amb trajecte Tarragona-Castelló, han pujat al tren vestits amb les samarretes vermelles de la plataforma. “L’objectiu d’aquesta reivindicació és aconseguir normalitat, que s’imposi el sentit comú i que en un tren que avui ja para en aquesta estació, que és la central de les Terres de l’Ebre, hi puguis pujar per viatjar en direcció sud. Només reclamem poder pagar el que val el bitllet, ni cap nova parada ni cap tracte tarifari diferent”, argumentava la portaveu de Trens Dignes, Montse Castellà.

De fet, l’estratègia de la plataforma de comprar per internet el bitllet amb el trajecte Tarragona-Castelló ja la segueixen els usuaris de les Terres de l’Ebre que volen viatjar amb Euromed cap al País Valencià. “Alguns d’aquests passatgers ens han informat que alguna vegada el revisor els ha cridat l’atenció i els ha advertit que no poden viatjar des de l’Aldea fins al País Valencià amb Euromed”, ha explicat Castellà. Aquesta vegada, ningú els ha renyat en el viatge de poc més d’una hora fins a Castelló. “Ni tan sols ha passat el revisor”, han explicat.

La plataforma Trens Dignes també veu que l’única manera de normalitzar el servei d’Euromed a les Terres de l’Ebre és que s’hi pugui comprar també bitllet cap al sud. Des de Renfe, però recorden que aquest és un servei “temporal”, fruit d’un conveni entre el govern català i l’operador estatal per millorar el servei dels usuaris de la línia R-16 mentre no se solucionin una sèrie de problemes com el desdoblament de la via entre Vandellòs i Vila-Seca, i està subvencionat per la Generalitat. És a dir, que el bitllet de tren entre l’Aldea i Tarragona i Barcelona costa gairebé el mateix que el d’un regional. El cost anual per al govern és d’uns dos milions d’euros.

“Renfe no posarà en marxa un servei que d’aquí a uns mesos, si tot va bé, es deixarà de prestar”, apunten fonts de l’operador, però precisen que l’Euromed està pensat com un tren amb parades només a les capitals de província, i que ja hi ha altres trens de llarga distància que paren a l’Aldea. Ara bé, des del territori sempre s’ha argumentat que la distància entre Tarragona i Castelló és prou llarga per incorporar una parada a les Terres de l’Ebre. La mitjana de viatgers diària de l’Euromed entre l’Aldea i Barcelona és d’uns 110.