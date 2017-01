Els Mossos troben fotografies "de caràcter sexual" de la Nàdia als pares de la nena

Els Mossos d'Esquadra han trobat imatges "de caràcter sexual" de la Nàdia -la nena malalta de tricotiodistròfia- guardades en el material informàtic que van confiscar als pares, segons han confirmat a l'ARA fonts policials. La parella està investigada per estafa per la presumpta utilització de la menor per aconseguir 918.000 euros en donatius, 600.000 dels quals s'haurien gastat per motius que no tenen res a veure amb el tractament de la nena.

La situació judicial es pot complicar per la parella, perquè la policia ha comunicat la troballa al jutge del cas, i podria implicar un delicte de pornografia infantil. El pare de la Nàdia, Fernando Blanco, continua en presó preventiva des del 9 de desembre i la mare és en llibertat provisional amb càrrecs. El jutge els ha suspès la pàtria potestat de la nena i va fixar una fiança d'1,2 milions d'euros perquè poguessin evitar que els confisquessin els béns.