La UB i la UAB, entre les 200 millors universitats del món

La Universitat de Barcelona (UB), que ha guanyat 4 posicions fins a la 156, l' Autònoma de Madrid (UAM) i l' Autònoma de Barcelona (UAB) són les tres úniques universitats de l'Estat que figuren, per aquest ordre, entre les millors 200 universitats del món, segons el QS World University Rankings.

En el rànquing d'aquest any, publicat aquest dijous, la UB guanya 4 posicions fins a arribar al lloc 156, mentre que la UAB recupera 8 posicions i torna a estar entre els millors 200 centres, al lloc 195, darrere la Universitat Autònoma de Madrid. Des del 2014 fins ara, la UB ha ascendit de la posició 178 fins a la 156. En el cas de la UAB, ha pujat 8 posicions fins a situar-se la 195, també dins l'1 % millor.

Per indicadors, la UB destaca en reputació de la institució, on obté la posició 82 en l'indicador global, mentre que en contractació dels graduats aconsegueix la posició 170. La UAB sobresurt també en reputació (107) i en cites per professor (189).

El QS World University Rànquings, a banda d'avaluar la reputació, que té un pes del 40 %, i la contractació dels graduats, amb un 10%, mesura també les citacions científiques per professor (20 %), la ràtio professor-estudiant (20 %) i el grau d'internacionalització del professorat (5 %) i de l'alumnat (5 %). Com a novetat d'aquest any, QS ha analitzat les citacions científiques del període 2011-2016, augmentant l'estudi de 5 a 6 anys.

La major part de la producció científica de la Universitat de Barcelona durant el període 2011-2015 es concentra a l'àrea de Medicina i Ciències de la Vida, amb 12.804 publicacions, seguida de ciències naturals (7.237) i tecnologia i enginyeria (3.472).

En l'edició anterior, la del 2016-2017, els QS World University Rànquings van ser liderats per l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (EUA), les universitats de Stanford i Harvard (EUA), Cambridge (Regne Unit) i l'Institut de Tecnologia de Califòrnia (CalTech, EUA).