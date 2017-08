Un accident a l’AP-7 va obligar els terroristes a tornar a canviar els plans

Els homes que van atemptar a Barcelona i a Cambrils pretenien cometre “una acció terrorista de gran envergadura”, segons la interlocutòria que va escriure ahir el jutge de l’Audiència Nacional que investiga el cas, Fernando Andreu. Però quan el pla va fallar i el líder de la trama -l’imam Abdelbaki es Satty- va morir a l’explosió d’Alcanar, tot es va precipitar en qüestió d’hores. Els jihadistes van canviar un atemptat amb explosius mortífers que duien com a mínim mig any preparant per dos atacs precipitats amb furgonetes, destrals i ganivets que van aconseguir a l’últim moment. I, encara que van deixar 15 morts i més de 130 ferits, la tragèdia podria haver estat molt més greu. Van llogar una furgoneta que només els va durar sencera dues hores i mitja, fins que la van estimbar a l’AP-7, i van haver de tornar a improvisar.

Dimecres, hores abans de l’explosió, Driss Oukabir va llogar a Sabadell la furgoneta amb què Youanes Abouyaaqoub cometria l’endemà l’atemptat de la Rambla. A dins s’hi va trobar documentació de Mohamed Houli Chemlal, que va sobreviure a l’explosió d’Alcanar perquè en aquell moment era fora de la casa, però va quedar ferit i detingut. La furgoneta la va pagar Abouyaaqoub, que també va abonar el lloguer d’una segona furgoneta a nom de Mohamed Hychami.

El xalet d’Alcanar on l’imam i dos dels seus acòlits intentaven fabricar triperòxid d’acetona va desaparèixer del mapa a dos quarts de dotze de la nit de dimecres de la setmana passada. El “núvol en forma de bolet” que va causar l’explosió accidental es va veure “a quilòmetres de distància”, segons la interlocutòria del jutge Andreu. La notícia de l’explosió aviat es va fer pública i els terroristes de Ripoll van canviar d’estratègia. Tenien una furgoneta a mà -l’altra era a Vic-, però no tenien bombes. Abouyaaqoub la va agafar i es va encaminar cap a Barcelona.

Dijous, quan faltava una hora i mitja per a l’atemptat a la Rambla, el pla improvisat dels terroristes es va tornar a torçar. A la una del migdia, Mohamed Hychami, que acabaria morint a Cambrils, va llogar una altra furgoneta a Parets del Vallès. Però només dues hores i mitja més tard, a dos quarts de quatre de la tarda, la va estimbar a l’AP-7 a tocar del peatge de Cambrils. Quan el conductor del cotxe amb què havia xocat va dir que trucava a la policia, Hychami va fugir saltant la tanca de l’autopista i corrent per un camí. A dins d’aquesta furgoneta els Mossos hi van trobar més tard una targeta de crèdit a nom de Said Aalla.

Els companys de Hychami el van anar a buscar a Cambrils. El seu germà Omar, Moussa Oukabir, Said Aalla i Houssaine Abouyaaqoub van anar fins allà amb un Audi A3 a nom de Mohamed Aalla. A les 21.26 h, en una botiga de Cambrils mateix, van comprar quatre ganivets i una destral. Tres hores i mitja més tard, cap a la una de la matinada, van anar al passeig Marítim, fins que van veure un control dels Mossos, van començar a atropellar vianants i finalment es van encastar contra el cotxe de policia. Després van sortir, amb les armes noves i amb intenció de matar, però un mosso tot sol en va matar quatre i l’altre va caure uns minuts més tard. En total, van causar sis ferits i van matar una dona.

Bitllets d’avió per a l’imam

Entre les restes de l’explosió d’Alcanar els investigadors van trobar un llibre verd amb un full manuscrit en àrab amb aquest text: “En nom d’Al·là, El Misericordiós, El Compassiu. Breu carta dels Soldats de l’Estat Islàmic a terra de l’Àndalus per als croats, els odiosos, els pecadors, els injustos, els corruptors”. A la primera pàgina del llibre hi consta el nom d’Abdelbaki es Satty, l’imam. Al xalet també hi havia una cartera amb documents a nom d’Es Satty i bitllets d’avió, de Vueling, amb destí a Brussel·les. Davant de la casa hi havia la motocicleta Kawasaki a nom de Mohamed Hychami i un Peugeot 306 a nom de Houssaine Abouyaaqoub, dos dels terroristes morts a Cambrils. El segon és germà de l’autor de l’atemptat de la Rambla.

Riudecanyes, nou escenari del terror

Fins ara només havien transcendit Ripoll i la casa d’Alcanar -on es va produir l’explosió que va truncar els plans inicials- com a escenaris on els terroristes preparaven els atemptats. La interlocutòria de l’Audiència Nacional va revelar ahir, però, un nou escenari: una masia de Riudecanyes (Baix Camp). Les investigacions van permetre localitzar una masia abandonada a Riudecanyes que hauria sigut utilitzada pels terroristes. A l’exterior de la masia, entre les restes d’una petita foguera, es va trobar documentació de dos dels terroristes. També es van recollir diversos comprovants de compres que demostrarien que entre l’1 el 2 d’agost van comprar acetona i el material necessari per confeccionar artefactes i el 16 d’agost van comprar a Sant Carles de la Ràpita 15 fundes de coixí i brides per contenir els artefactes.