El Borsí obre les portes als veïns de Ciutat Vella abans de ser rehabilitat

L'Ajuntament de Barcelona i la plataforma veïnal 'El Borsí per al barri' han pres simbòlicament l'edifici del Borsí de Ciutat Vella aquest divendres. Les instal·lacions han quedat obertes als veïns del barri per mostrar les condicions de l'edifici abans que comencin els treballs de rehabilitació, segons ha informat l'ACN. L'espai serà d'ús compartit entre el consistori i els veïns i acollirà la Biblioteca Gòtic Andreu-Nin.

El tinent alcalde d'Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, i la regidora del districte de Ciutat Vella, Gala Pin, han visitat l'edifici juntament amb els veïns. Collboni ha explicat que la inversió municipal inicial serà de 3,5 MEUR -una xifra que es podria incrementar-, que serviran per a rehabilitar les instal·lacions "d'aquest patrimoni municipal". Els treballs començaran "abans d'acabar el mandat actual".

El Borsí acollirà un equipament cultural públic i un espai veïnal d'ús comunitari,. La voluntat del govern municipal, compartida amb el veïnat, és que els usos de l'espai siguin compatibles i es relacionin entre ells, però encara no s'ha pactat el pla d'usos funcional definitiu.

El Borsí serà un espai públic orientat a la cultura, on s'ubicarà la Biblioteca Gòtic-Andreu Nin que actualment es troba a La Rambla i per la qual el consistori paga un lloguer de 180.000 euros anuals, a les instal·lacions de la Universitat Pompeu Fabra. El consorci serà l'encarregat de gestionar la Biblioteca i els funcionaris públics que hi treballen, els mateixos empleats que hi treballen actualment.

No obstant, seran la Plataforma de veïns i l'Ajuntament qui desenvoluparan un pla de gestió per a determinar l 'administració dels altres espais, que seran comunitaris i compartits entre veïns i consorci de Barcelona. L'agenda d'activitats s'acordarà en el marc d'un futur pla de barris.

L'equipament compta amb planta baixa i tres plantes. L’edifici era propietat de la Generalitat de Catalunya i passa a ser de titularitat municipal en el marc del conveni signat amb el Govern per tal d'acordar el finançament de la línia 10 sud del metro.