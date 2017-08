Una cinquantena de ferits pels atemptats estan hospitalitzats, 12 dels quals en estat crític

Un total de 54 persones estan encara ingressades en diversos centres hospitalaris catalans pels atemptats terroristes de dijous a Barcelona i Cambrils. Del total d'ingressats, 12 estan en estat crític, 25 estan greus, 13 menys greu i 4 lleus.

Hospitalitzats atemptat #Barcelona (50)

•12 crítics

•24 greus

•11 menys greus

•3 lleus #Cambrils: (4)

•1 greu

•2 menys greus

•1 lleus — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 19 d’agost de 2017

Fins ara s'ha pogut identificar tretze de les 14 víctimes mortals dels atemptats. Es tracta de cinc espanyols (quatre a Barcelona i una a Cambrils), dos italians, tres alemanys, un americà, una belga i una portuguesa.

Així, s'ha confirmat la mort d'un home de 60 anys i el fill de la seva neboda, de 3 anys, tots dos veïns de Rubí. Les dues víctimes també anaven acompanyades de la mare i la germana del nen i la dona de l’home mort, totes tres ferides en l’atac. La mare i la germana ja han rebut l'alta de l'hospital, mentre la dona de l'altra víctima segueix ingressada a l'Hospital del Mar, però ja fora de perill. A més, entre les víctimes mortals hi ha una dona de 75 anys veïna de Sant Hipòlit de Voltregà, que anava acompanyada de la seva filla, que està ingressada però la seva vida no corre perill.

Una altra de les víctimes mortals espanyoles té la doble nacionalitat argentina i la cinquena és la dona de Saragossa que va morir en l'atemptat a Cambrils.

Les víctimes italianes són un noi de 25 anys que passejava amb la seva parella i un home de 34 anys que havia vingut de vacances amb la seva dona i els seus dos fills, mentre que l'americà mort és un jove que celebrava el primer any de casat amb la seva dona. S'havien separat i ell havia anat al lavabo del bar on eren quan el va atropellar la furgoneta.

Troben el nen australià buscat per la família

Entre els que ahir estaven desapareguts hi havia també un nen australià de 7 anys. La seva família va llançar una crida a les xarxes socials per intentar trobar-lo. L’avi, Tony Cadman, va explicar a Facebook que la mare estava ingressada greu -però estable- en un hospital de Barcelona, però que al nen no l’havien trobat. Segons ha avançat El Mundo, els Mossos haurien localitzat el menor ingressat en un hospital de Barcelona.