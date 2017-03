La comunitat educativa catalana s'adhereix a la vaga del 9 de març contra la Lomce

Tot a punt per la vaga del 9 de març. El Marc Unitari de la Comunitat Educativa ( MUCE) -que aplega associacions de pares i mares, d'estudiants i sindicats- s'han adherit a la vaga general educativa a tot l'Estat contra la LOMCE. No obstant això, es preveu més seguiment a altres parts de l'Estat. El MUCE reclama la derogació definitiva de la llei Wert, revertir les retallades, un increment pressupostari i disposar d'un sistema de beques per "garantir la igualtat d'oportunitats". A més, que s'eliminin les proves d'avaluació externes i que s'aturin les polítiques "privatitzadores" del sistema educatiu.

En aquest sentit, argumenten que malgrat que el PP no té ja majoria absoluta, la llei "encara és vigent". Consideren que es fa palès amb algunes normatives aplicades a Catalunya com la presència de la religió com a matèria curricular i avaluable, la pèrdua de pes de les matèries artístiques o la reducció de la participació de professionals i famílies en els centres educatius. També amb l'enduriment de les direccions de centres davant del professorat i les ampes.Des del MUCE es recorda que, tot i que s'hagin paralitzat algunes mesures previstes en aquesta llei, com poden ser les revàlides, el text continua vigent perquè encara no s'ha derogat.

Per això, es demana començar per la derogació d'aquesta llei i obrir la porta a modificar la LEC. Jaume Aguilar, portaveu de MUCE, creu que "potser ara no és el moment d'obrir el debat sobre la modificació de la LEC", però considera que si es revoca la LOMCE a nivell d'Estat, s'ha d'elaborar una nova llei amb ''marge necessari'' perquè tots els governs puguin establir les legislacions autonòmiques que ''és el què pertoca''.

La vaga està convocada a tot l'Estat i el MUCE ha organitzat manifestacions a les quatre demarcacions dijous a les 12 del migdia. Així, la marxa a Barcelona, que recorrerà des de la plaça Universitat fins a la delegació del govern espanyol, serà simultània a Lleida, Girona i Tarragona.