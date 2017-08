Un gest d'amor enmig del dolor a Rubí

Rubí ha tornat a sortit al carrer aquest dijous per condemnar els atemptats de la setmana passada i donar suport a la família del nen de 3 anys i el seu oncle-avi, els dos del municipi, morts en l'atac de La Rambla. La concentració ha viscut el seu moment més emotiu a l'inici de l'acte, quan els pares del menor mort i el substitut de l’imam de la mesquita del municipi, Driss Salym, s'han fos en una sentida abraçada que ha fet emocionar als tres protagonistes de la imatge però també a tota la plaça de l'Ajuntament, plena de gom a gom amb quasi 700 persones que els han acompanyat amb forts aplaudiments i crits de "No Tenim Por".

Aquest ha estat sense dubte el gest més important de la concentració. Una abraçada que s'ha convertit en el símbol de la unitat social del municipi contra el terrorisme i a favor de la convivència entre tots els col·lectius de la ciutat. "Estic segur que hi ha musulmans bons i dolents, però en la mateixa proporció que hi ha cristians, budistes, madridistes o culés bons i dolents”, ha explicat en el seu parlament l'inspector en cap de la Policia Local de Rubí, Oriol Sánchez, que ha arrencat els aplaudiments del públic. En aquest sentit, els serveis d’emergència i els cossos de seguretat han estat els protagonistes de la concentració en reconeixement a la seva tasca duta a terme des del mateix moment dels atemptats.

“Hem vingut a enviar un missatge de solidaritat i suport a la família, però sobretot venim a demanar que no es generi odi entre cultures”, ha explicat José Ramon Ruiz, un veí de Rubí. “Rebutgem un terrorisme que hem hagut de viure en primera persona al nostre municipi i volem deixar clar que no tenim por”, ha expressat Manel Rubio, un altre veí de la ciutat que ha participat a la concentració. Uns missatges de pau i solidaritat que han estat protagonistes d'un acte que ha comptat amb una gran representació de la comunitat musulmana de la població. De fet, just davant d’on s’han fet els parlaments hi havia nombrosos nens musulmans que, al finalitzar la concentració, han rebut l'atenció del pare del nen mort en els atemptats.

Rubí no té por

La concentració s’ha fet sota el lema "Rubí no te por" i ha tancat una setmana de molta commoció al municipi, que ha hagut de gestionar el dol juntament amb la fermesa dels seus habitants contra el terrorisme. Dijous es coneixia la notícia dels dos veïns de la ciutat morts en l’atemptat, divendres mateix es feien 5 minuts de silenci i dilluns d’aquesta setmana es va celebrar el funeral de les dues víctimes. Uns esdeveniments, però, que han tret la part més solidària dels seus veïns i veïnes i que han fet que tota la ciutadania i els partits polítics locals s’hagin unit per donar suport a la família i refermar el seu rebuig a la violència, al radicalisme i al racisme.

La concentració d’avui també ha comptat amb el parlament de l’alcaldessa Ana María Martínez, la interpretació de temes musicals com ara El Cant dels Ocells i un minut de silenci. A més, la ciutadania ha tornat a dipositar espelmes, flors, missatges i peluixos en un altar improvisat des de dijous passat a la gespa de la plaça de l’ajuntament. Rubí seguirà de dol oficial fins aquest divendres i el consistori ha habilitat un llibre de condolences a disposició de la ciutadania.