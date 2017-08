Els detinguts pels atemptats de Barcelona i Cambrils ja són a l'Audiència Nacional

Els detinguts pels atemptats de Barcelona i Cambrils de dijous passat, on van morir 15 persones, han arribat a les dependències de l’Audiència Nacional, on compareixeran davant el jutge Fernando Andreu a partir de les 9 del matí. Tots quatre han passat la nit a la comandància de Tres Cantos de Madrid de la Guàrdia Civil, que els va traslladar aquest dilluns des de Barcelona. Durant tota la detenció, el trajecte i també aquesta nit han estat incomunicats per evitar que puguin intercanviar informació entre ells abans de declarar. Han arribat a l'Audiència Nacional escortats per un fort dispositiu policial.

Els detinguts són Driss Oukabir, de 28 anys, que va ser el primer arrestat i germà gran de Moussa Oukabir, abatut a Cambrils; Mohamed Houli Chemal, de 21 anys i arrestat a l'Hospital de Tortosa després de ser ingressat per l'explosió d'Alcanar; Mohammed Aalla, de 27 anys, detingut a Ripoll i germà de l'abatut a Cambrils Said Aalla; i Salh El Karib, de 24 anys i detingut a Ripoll.

Juntament amb els detinguts, Andreu disposarà aquest dilluns de l’atestat dels Mossos, que recull la investigació i el contingut dels interrogatoris d’aquests dies. Andreu va fer-se càrrec de la instrucció el passat dijous després que els Mossos confirmessin al seu jutjat que els fets de La Rambla de Barcelona constituïen un acte de terrorisme, competència de l’Audiència Nacional.

Fonts de l’Audiència Nacional apunten a la importància del testimoni que pugui aportar Mohamed Houli Chemal, ferit en l’explosió a la casa d’Alcanar, que és qui pot aportar informació directa sobre els preparatius de l’atemptat.

Els Mossos xifren en 12 els integrants de la cèl·lula, dels quals cinc haurien mort abatuts a Cambrils. Són Moussa Oukabir, germà petit del detingut Driss Oukabir; Mohamed Hichamy i el seu germà Omar Hichamy; Said Aalla, germà del detingut Mohammed Aalla; i Houssaine Abouyaaqoub. Aquest dilluns també van abatre l’autor de la matança a La Rambla, Younes Abouyaaqoub, i ja s’ha confirmat la mort de l’Imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty i de Yousef Aalla a l’explosió d’Alcanar.