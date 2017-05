Els detinguts pel crim de Foix es culpen l'un a l'altre de matar el guàrdia urbà

Els detinguts pel crim del Pantà de Foix es culpen l'un a l'altre de matar el guàrdia urbà, segons publica ' La Vanguardia'. Els dos agents detinguts van admetre davant la jutgessa que van encobrir el crim però que no el van cometre. La versió de la dona, Rosa Peral, és que l'altre agent detingut, Albert López, va presentar-se a casa seva i va matar el seu xicot, també agent de la guàrdia urbana. Segons la versió de Peral, va ajudar a encobrir l'assassinat perquè López la va amenaçar. "Faré que les teves filles s'ofeguin amb el seu propi vòmit si no m'ajudes", assegura que li va dir.

En l'exposició dels fets que va fer Albert López, la versió és justament la contrària. L'agent assegura que la dona el va trucar i que quan va arribar a casa d'ella el cadàver de la víctima ja era al maleter. López diu que va ajudar-la perquè mantenia una relació sentimental amb ella. L'argumentació del policia detingut representa un gir en la versió que va mantenir davant els Mossos d'Esquadra, quan va dir que no tenia res a veure amb els fets.

Tot i les versions contradictòries, segons explica 'La Vanguardia', en la declaració –per separat– dels agents van estar presents els advocats de tots dos agents, tant el de López com el de Peral, "un fet poc habitual en les causes declarades secretes". Segons publica aquest diari, els dos agents volen esquivar una condemna d'assassinat i assumir un delicte d'encobriment, amb una pena de presó d'entre sis mesos i tres anys.

Un historial fosc

Tal i com ha pogut saber l'ARA, els Mossos d'Esquadra revisen ara la investigació de la mort d'un home el 9 d'agost de 2014 a Montjuïc en què van estar implicats els dos agents de la Guàrdia Urbana detinguts pel crim del pantà de Foix, empresonats de manera preventiva. Han tret la pols al cas, que havia arxivat el jutjat, per contrastar-ne tots els elements, inclosos alguns indicis nous. L'ARA ha tingut accés a l'informe que van fer els sis guàrdies implicats i ha comprovat que hi ha alguns detalls que criden l'atenció.

Tot i que d'entrada s'havia difós que el mort fa tres anys a Montjuïc era un manter paquistanès, l'informe indica que era un home de 50 anys i amb la nacionalitat espanyola nascut a Utrillas, un poble de Terol. Va morir per les ferides causades en una caiguda d'una vintena de metres quan intentava escapar-se de Peral, López i un altre agent. Els Mossos van investigar el cas, però la jutgessa el va arxivar de manera provisional a petició de la Fiscalia, segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.