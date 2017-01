El ‘hacker’ que va atacar els Mossos impulsa un moviment polític

El hacker o grup de hackers que al maig va filtrar les dades i adreces de 5.540 policies afiliats al Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME) no s’ha quedat quiet. Qui s’amaga darrere dels pseudònims Phineas Fisher i Hack Back des de llavors ha reivindicat accions com l’atac informàtic i la consegüent filtració al principal partit de Turquia, l’AKP, i continua justificant-se amb consignes polítiques. Fisher impulsa un moviment amb certes semblances amb Anonymous i podria haver començat a acumular seguidors. Així ho indica l’atac informàtic de la setmana passada a la web de les conferències de l’influent club Bilderberg.

El text que els hackers van deixar a la mateixa web del club Bilderberg i en què se n’amenaçava els membres estava firmat com a Anonymous i el “moviment Hack Back”. L’última frase era: “Salutacions a Phineas Fisher, ets un dels humans vius més grans”. Unes setmanes abans d’aquest atac, Phineas Fisher havia tancat -o li havien clausurat- els comptes que tenia al portal Reddit i a Twitter -on feia servir l’usuari @GammaGroupPR -. Aquest últim compte, des d’on havia reivindicat atacs com el dels Mossos i el de l’AKP turc, havia sigut de l’empresa Gamma Group: l’objectiu que va disparar la fama de Phineas Fisher.

L’agost del 2014 qui sigui que hi ha darrere de Phineas Fisher va sacsejar el sector de la seguretat informàtica amb l’atac informàtic a Gamma Group i la filtració de tots els detalls sobre el programa espia FinFisher, utilitzat per policies i agències d’espionatge de diferents llocs del món. Prop d’un any més tard hi va tornar atacant aquest cop la competència de Gamma Group, la companyia internacional de programari espia Hacking Team.

Anarquisme revolucionari

“Les agències d’intel·ligència i la policia fan el que volen sense tenir en compte les regulacions, i els criminals com jo fem el que volem sense tenir en compte les regulacions”, va publicar Fisher al juny. S’autodefineix com a anarquista revolucionari i manté que les reformes que han aconseguit “canvis reals” -com la jornada laboral de vuit hores-“són el resultat de moviments revolucionaris”. Amb l’atac a l’SME pretenia, com va dir a l’ARA, “animar la gent a passar a l’acció”.

L’antropòloga Gabriella Coleman, especialista en Anonymous, considera que tant aquesta organització com qui hi hagi darrere de Fisher tenen elements culturals molt semblants. Tot i això Fisher, en certa manera, els menysprea. Va escriure a Reddit que Jeremy Hammond -autor de l’atac a l’empresa d’intel·ligència Stratfor- va ser un dels pocs membres d’Anonymous “amb una anàlisi política decent” i “capacitats per hackejar ”. Coleman, en una entrevista a l’ARA va explicar que Fisher “fins i tot és millor” que Anonymous, perquè sap esborrar el rastre d’una manera molt eficaç i “és més curós” pel que fa a la seguretat.

El fundador de Hacking Team, David Vincenzetti, deia al juny que hi havia en marxa múltiples investigacions en diferents països per caçar Phineas Fisher. I que és una sola persona sense motivacions ideològiques reals. De moment, però, no l’han atrapat. Coleman, mentrestant, està a l’expectativa per si es multipliquen els atacs sota el paraigua Hack Back.