La justícia europea obre la porta a prohibir el vel islàmic a la feina

La prohibició del vel islàmic en el lloc de feina és legal, segons ha sentenciat aquest dimarts el Tribunal de Justícia de la UE. No és considerat una discriminació si l’empresa té una norma que impedeix als seus treballadors mostrar símbols religiosos o filosòfics durant l’horari laboral.

La justícia europea es pronuncia així en resposta a una consulta d’un tribunal de Bèlgica, en què una dona va ser acomiadada per no respectar la norma interna de l’empresa que prohibia expressament demostrar les conviccions religioses dels treballadors per mantenir la “neutralitat” davant dels clients.

Els fets es remunten al 2006, quan una recepcionista de la companyia belga G4S va ser acomiada quan tres anys després de començar a treballar, va manifestar la seva intenció de portar el vel islàmic. Tot i que la companyia tenia la norma no escrita de no mostrar símbols religiosos, l’empresa va canviar el reglament perquè aparegués específicament que no es “podien portar signes visibles” de conviccions polítiques o religioses en el lloc de treball.

Segons la legislació europea, el principi d’igualtat no permet cap tipus de discriminació directa o indirecta basada en motius religiosos, però quan una empresa “tracta per igual a tots els treballadors”, i els imposa a tots una neutralitat a l’hora de vestir, no és considera discriminació. “No s’estableix una diferència de tracte basada directament en la religió”, resumeix la sentència. El dictamen confirma el què ja va dir l’advocada general del Tribunal que també advertia que no era discriminatori si la norma interna de la companyia prohibia qualsevol demostració religiosa.

Sentència pionera

Amb tot, els jutges avisen al tribunal belga que cal que investigui si l’empresa no tenia una altra solució que acomiadar a la treballadora i que, potser, podria haver canviat la seva funció per evitar “el contacte visual” amb els clients.

Per altra banda, el tribunal també ha sentenciat en un altre cas en què considera que sí és discriminació si un client en particular es nega ser atès per una persona amb vel islàmic. Si no existeix una norma a l’empresa, la persona no pot ser acomiadada. Així, la justícia posa de manifest que no sempre és legal acomiadar a una persona per portar el vel islàmic, perquè la línia entre la discriminació i la legalitat és molt fina.

Aquesta sentència, que pot crear jurisprudència, és pionera a la Unió Europea. Tot i així, no és la primera vegada que els països decideixen legislar sobre el vel islàmic o la seva prohibició, una qüestió que ha provocat tensions entre les persones de confessió musulmana i els seus països d’acollida. Estats com Bèlgica, Holanda i Alemanya tenen lleis específiques que prohibeixen el vel integral o el burka en els llocs públics.