Zones de trànsit restringit, transport públic gratuït i més quilòmetres de carril bici: llum verda a 30 mesures per combatre la contaminació a l’àrea metropolitana de Barcelona

El consell de municipis metropolitans per a la lluita contra la contaminació atmosfèrica, format per 36 municipis, ha aprovat per unanimitat aquest dimarts el seu programa de mesures per combatre els alts índex de contaminació a l’àrea metropolitana, així com el protocol d’actuació en cas d’episodis extrems. Es tracta d’un paquet de 33 mesures que estarà dotat amb 46 milions d’euros. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a presidenta de l’AMB, ha remarcat que es tracta d’unes mesures "factibles" que "cada municipi s’haurà de creure i portar a la pràctica".

El vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda, ha desglossat les mesures estructurals, que s’aniran implantant de manera progressiva i adaptada als diferents municipis que conformen l’àrea metropolitana. Tanmateix, en declaracions als mitjans, ha admès que algunes mesures, com la targeta verda metropolitana, no estarà disponible fins a l’estiu, i tampoc ha detallat com controlaran l’accés a aquest mecanisme de gratuïtat al transport públic metropolità, o si la restricció de cotxes contaminants a determinades zones s’establirà per franges horàries.

Les principals mesures que s’han aprovat són les següents:

1. Establir zones de baixes emissions, o el que és el mateix, restringir la circulació dels cotxes més contaminants a un conjunt de zones sensibles. Això inclou, per exemple, les rondes de Barcelona i el seu perímetre interior. En aquest sentit, Poveda ha assegurat que seran de gran ajuda les targetes que ja ha començat a repartir la DGT per identificar els cotxes que menys contaminen. Aquesta restricció s'aplicarà a partir d'aquest any només en períodes d'alta contaminació, i a partir del 2020 es preveu una restricció permanent.

2. La targeta verda metropolitana, que dóna accés gratuït durant tres anys al transport públic metropolità a totes aquelles persones que desballestin el seu vehicle contaminant. Tanmateix, si la persona adquireix un vehicle nou no tindrà accés a la targeta. Aquesta targeta, que preveuen que estigui en funcionament a partir de l’estiu, només beneficiarà, de moment, als municipis de la primera corona de l’àrea metropolitana, i Poveda ha assenyalat que s’està treballant perquè hi tinguin accés els ciutadans dels 36 municipis.

3. Renovar la flota d’autobusos més contaminants amb 166 nous vehicles híbrids i elèctrics.

4. Ampliar el parc de bicis elèctriques. En els darrers anys se n’han adquirit 2.000 al conjunt de l’àrea metropolitana.

5. Ampliar la xarxa pedalable amb 27 quilòmetres més de carrils bici al conjunt de l’àrea metropolitana.

6. Millorar la xarxa de Park&Ride, aparcaments que se situen a prop d'estacions i ferrocarrils perquè els usuaris deixin el seu vehicle privat i agafin el transport públic per accedir al centre d'una ciutat.

7. Ampliar la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

8. Treballar per aconseguir la integració tarifària dels 18 municipis de la segona corona perquè tinguin les mateixes condicions que els municipis de la primera corona.

El consell també s'ha compromès a impulsar mesures de control i seguiment de les obres de construcció públiques i privades i, en aquest sentit, ha elaborat una guia de bones pràctiques per a la prevenció de la contaminació que inclou mesures en els àmbits de l'execució de l'obra, i el transport i la carrega dels materials.

En la mateixa línia, també s'ha compromès a controlar les emissions generades per les activitats industrials establint uns llindars per regular la tramitació de llicències per a noves activitats industrials, així com el seguiment de les que ja estan en funcionament.

El vicepresident de Medi Ambient de l’AMB, Eloi Badia, ha celebrat que el pla de mesures s’hagi aprovat per unanimitat pels 36 municipis que inclouen l’àrea metropolitana, i ha remarcat que això demostra el "compromís ferm" que hi ha per a contribuir en la "lluita global" per reduir la contaminació atmosfèrica.