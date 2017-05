Més calor a mesura que avanci el cap de setmana

La refrescada és prou evident aquest matí: en molts indrets a primera hora el termòmetre marcava 4 o 5 graus menys que ahir al matí, una diferència que s'ha accentuat fins als 7 o 8 a Ponent, al Pirineu o fins i tot en alguns barris de Barcelona. D'entre les mínimes més baixes d'avui, destaquen:

Puigcerdà, 1º

El Pont de Suert, 1º

La Seu d'Urgell, 3º

Sort, 4º

Cervera, 5º

Guardiola de Berguedà, 5º

La Granadella, 5º

Moià, 6º

Solsona, 6º

Falset, 7º

Lleida, 8º

Vic, 9º

Tarragona, 9º

Barcelona, 11º

Ahir els xàfecs van deixar poca aigua en general, però van acumular fins a 45 l/m2 a Molló, 30 a Núria, 20 a Figueres, 14 al Pont de Suert i 10 a Lleida, per citar algunes de les quantitats més destacables. Avui els intervals de núvols mantindran el cel mig ennuvolat al Pirineu i a les comarques de Girona, on a la tarda i al vespre fins i tot s'escaparan alguns xà fecs sobtats i de poca estona. Precisament en aquests sectors és on l'ambient serà més fresc al migdia, amb màximes de menys de 20º en molts casos. El mestral i la tramuntana aniran perdent força, però encara es deixaran sentir durant tot avui, sobretot a les Terres de l'Ebre i al nord de la Costa Brava.

Demà el sol predominarà a més comarques, i només en alguns àmbits de l'est com el Vallès, la Selva, el Maresme i Osona hi haurà estones de cel mig ennuvolat. A Ponent la temperatura començarà a pujar, però en moltes comarques costaneres de Girona i de Barcelona el dia encara serà fresc i amb temperatura similar a la d'avui.

Diumenge arribaran bandes de núvols prims que enterboliran el cel de manera més general i que a la tarda s'arribaran a fer espessos a Ponent i al Pirineu; tot i així, no plourà enlloc. La temperatura farà una pujada clara i les màximes ja superaran amb facilitat els 25º en moltes comarques interiors i prelitorals. L'ambient també serà clarament més càlid a la costa.

La setmana que ve començarà amb el pas d'un front que, sense ser gaire actiu, mantindrà el cel mig ennuvolat en general, i fins i tot deixarà ruixats en diverses comarques, sobretot al Pirineu i en punts de la Catalunya Central. La setmana que ve començarà novament amb calor per a l'època i màximes de fins a 30 graus a l'interior. Entre dimarts i dimecres tornarà a refrescar, però en general el tram final del maig apunta cap a calor gairebé d'estiu durant la majoria dels dies.