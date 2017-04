Nombroses institucions meteorològiques mundials demanen mesures urgents contra el canvi climàtic

Aquest dissabte és el Dia de la Terra, una celebració iniciada als Estats Units l'any 1970 i que actualment es coordina a través de l'Earth Day Network, amb actes anualment a més de 192 països. Es tracta d'un esdeveniment que pretén conscienciar sobre les problemàtiques ambientals, i que enguany se centra en el coneixement del medi ambient i el clima.

Una coalició internacional de 33 societats i institucions meteorològiques i climàtiques, entre les quals hi consten el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i l'Associació Catalana de Meteorologia (ACAM), han donat a conèixer una declaració col·lectiva sobre el clima global.

Aquesta declaració reconeix l'aclaparadora evidència científica que el nostre planeta s'està escalfant, en bona mesura a causa de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, i demana una actuació de col·laboració sostinguda, ràpida i global basada en aquesta evidència per evitar els majors impactes del canvi climàtic.

La declaració insta els governs a aplicar els compromisos adquirits a la cimera de París l'any 2015 per tal de garantir que la temperatura no superi en el futur el llindar dels 2ºC en relació als nivells pre-industrials, perseguir l'objectiu de limitar-ne l'augment a 1,5ºC, i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle a zero per a la segona meitat d'aquest segle.

Finalment també manifesta el paper essencial dels serveis meteorològics i climàtics en el desenvolupament d'eines i sistemes eficaços d'utilitat per als prenedors de decisions, i posa èmfasi a la cooperació i la col·laboració entre els diferents països, sectors empresarials, la societat la ciència, incloent l'educació, la investigació i la innovació.