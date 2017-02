Setmana de Carnestoltes amb pocs canvis de temps

La boira i els núvols baixos han marcat un dia més el temps a primera hora a la Catalunya Central i al nord de la Depressió Central, però un cop desfets avui quedarà un dia de cel serè en general. Encetem una setmana de temps molt tranquil i amb poques alteracions, dimecres el pas d'un front enterbolirà el cel i podria arribar a deixar a lgunes gotes al Pirineu, però en conjunt la probabilitat que pluja serà molt baixa fins a l'inici de la setmana que ve. Qui tingui el cap des de fa dies en el pròxim cap de setmana de Carnaval pot estar tranquil, ja que com a mínim fins dimarts de la setmana que ve els mapes del temps no insinuen els primers canvis destacables.

L'estancament de l'aire farà que la temperatura sigui molt diferent entre el matí i el migdia. A primera hora el fred i la humitat continuaran sent propis de l'hivern, els pròxims matins la temperatura seguirà baixant sota zero al Pirineu, i s'aproparà als zero graus a Ponent i a la Catalunya Central. En canvi al migdia la sensació de preprimavera anirà a més, sobretot entre dimecres i dijous, que seran probablement els dies més càlids de la setmana.

També serà aquesta una setmana amb poc vent i mar tranquil·la , entre dijous i divendres el mestral i la tramuntana s'arribaran a deixar sentir moderats a l'Alt Empordà i a l'Ebre, però en conjunt el vent serà escàs. Tot plegat probablement ens conduirà també a una setmana amb més contaminació del normal i amb pics de mala qualitat de l'aire.

S'ha acabat el fred més purament hivernal? La gran nevada del 8 de març del 2010 ens fa ser sempre prudents i recordar que el fred intens es pot presentar encara durant les primeres setmanes de març, però ara mateix els mapes concedeixen poques opcions a la possibilitat que abans d'acabar el febrer tinguem una nova situació de temperatures més baixes del que tocaria per l'època.