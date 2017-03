A les portes d'una setmana de canvis

La massa de núvols alts, que ahir al vespre ens va regalar una posta de sol especialment rogenca, s'ha retirat al llarg de la nit i ha permès que l'ambient tornés a ser relativament fresc, per bé que amb ben poques glaçades. El termòmetre tan sols s'ha desplomat per sota dels 0ºC a l'alt Pirineu, per sobre dels 2500 m, i en alguna fondalada local. D' entre els valors més baixos cal destacar -4ºC a la Pica d'Estats (3143 m), -2ºC a Prades, -1ºC a Das o 1ºC a Seròs o al cim de la Tosa d'Alp (2500 m).

Aquest diumenge el tornarem a passar immersos en un context plenament primaveral pel que fa a les temperatures, amb màximes semblants a les d'ahir, i amb predomini del cel serè. Només s'espera la presència d'alguns bancs de boira marítima, sobretot entre les Pitiüses, el Delta de l'Ebre i les costes valencianes, així com nuvolades de bon temps a partir del migdia cap al Pirineu i el Prepirineu, on no és impossible que s'hi acabi escapant alguna gotellada a darrera hora de la tarda.

Jornada també assolellada, amb el permís d'alguna boira costanera o de capes de núvols prims, a les Balears i el País Valencià. La tramuntana continuarà bufant moderada al nord del Cap de Creus i al Rosselló.

Demà a mig matí entrarà oficialment la primavera astronòmica i ho farà novament acompanyada d'un temps força tranquil i de temperatures que faran honor a la nova estació. La novetat serà l'increment dels núvols baixos al litoral i el prelitoral, sobretot durant la segona meitat del dia, així com l'augment gradual de bandes de núvols alts i prims.

La bonança de dilluns no serà la tònica del temps de la setmana que demà encetarem, ja que vindrà marcada per un canvi notori durant la segona meitat d'aquesta. Dimarts arribarà un primer front -de moment poc actiu- que implicarà un increment dels núvols i la possibilitat de xàfecs aïllats entre la tarda i el vespre cap al nord i a prop de la costa.

540x306 Precipitació prevista per dimarts / ARA.CAT (GFS) Precipitació prevista per dimarts / ARA.CAT (GFS)

Dimecres serà un dia d'impàs, clarament més fresc, amb variabilitat i només amb ruixats puntuals a partir de la tarda cap a Ponent. El canvi de temps més rellevant el notarem a partir de dijous a causa de l'aproximació de la part més activa d'una pertorbació atlàntica que s'acompanyarà, en altura, de força aire fred.

Malgrat que encara és d'hora per poder-ho concretar, els darrers mapes apunten que la pertorbació podria acabar situant-se cap al sud-est peninsular, un fet que afavoriria les precipitacions a Catalunya i el País Valencià entre divendres i diumenge. La neu cauria al Pirineu, però ho faria a cotes mitjanes i altes.

540x306 Precipitació prevista per divendres / GFS (ARA.CAT) Precipitació prevista per divendres / GFS (ARA.CAT)