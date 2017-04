Els pròxims matins encara seran una mica més freds

La baixada de temperatura s'ha fet molt evident aquest matí, especialment en punts de la Catalunya Central i sectors del prelitoral, on el termòmetre a primera hora marcava entre 7 i 9 graus menys que ahir al matí. D'entre les temperatures mínimes més baixes d'avui destaquen:

Das, -8º

Puigcerdà, -4º

Guardiola de Berguedà, -3º

La Seu d'Urgell, -2º

Vielha, -2º

El Pont de Suert, -2º

Sort, -1º

Olot, 0º

Solsona, 0º

Vic, 0º

Fornells de la Selva, 0º

Girona, 1º

Mollerussa, 3º

Cervera, 3º

Lleida, 6º

Barcelona (Zona Universitària), 7º

Tarragona, 10º

Són temperatures que en els últims anys s'han donat poques vegades a l'abril, i encara menys vegades si tenim en compte que ja som a la segona quinzena del mes. A més a més cal tenir en compte que probablement les dues pròximes nits encara seran més fredes que les anteriors, en molts indrets demà a primera hora el termòmetre encara marcarà valors més baixos que els d'avui. Al migdia, en canvi, en general avui l'ambient ja no serà més fred que ahir, tot i que demà i dissabte gairebé enlloc es passarà dels 20 graus.

En general avui serà un dia amb molt de sol, tot i que encara hi haurà intervals de núvols al sud de Catalunya i sobretot al País Valencià. Arribarem al cap de setmana sense núvols. Per Sant Jordi l'única novetat serà la presència de bandes de núvols prims que a la tarda enterboliran el sol. Els ruixats i les pluges podrien reaparèixer entre dimarts i dimecres de la setmana que ve, i per tant és probable que abans d'acabar l'abril tinguem una tongada de ruixats que afecti moltes comarques.

La temperatura pujarà clarament durant el cap de setmana, fins al punt que per Sant Jordi la majoria de termòmetres marcaran entre 4 i 6 graus més que avui. Tot i així, el tram final de l'abril podria estar marcat per una nova baixada de temperatura. A dia d'avui els mapes del temps fan pensar que entre dimecres i dijous de la setmana que ve la temperatura podria tornar a ser tant baixa com aquestes últimes hores.

Avui el dia encara serà una mica ventós en alguns punts de la costa, tot i que avui el gregal ja no superarà els 50 km/h pràcticament enlloc. La situació marítima continuarà molt alterada, especialment a la Costa Brava on les onades superaran els 1,5 metres d'altura.